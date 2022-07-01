Не только море и отдых: топ-5 опасных курортов юга России

Летом туристы пытаются добраться до курортов Краснодарского края и Крыма разными способами, пока работают не все аэропорты на фоне спецоперации в целях безопасности. Некоторым это удается, но не для всех отдых заканчивается хорошо. «ФедералПресс» проанализировал инциденты последней недели на популярных направлениях и составил топ опасных мест для отдыха, в том числе на курортах.
24 июня 2022 года две машины с туристами остановились под мостом на ночь в Зубовой щели Сочи. Людей предупреждали о плохой погоде и о том, что в этом месте небезопасно. Пока 8 путешественников спали, сошел сель и унес их машины сначала в реку, а потом в море. Поиски туристов до сих пор продолжаются. Пока удалось найти живым лишь одного мужчину, он в больнице. Также спасатели извлекли из воды тела двух женщин. Уточняется, что среди пропавших числится годовалый ребенок. В поисках участвовали 163 спасателя, вертолеты и катера.
29 июня 2022 года отдыхающий в Геленджике решил полетать на воздушном шаре в тандеме с инструктором. Полет проходил благополучно, и они уже приземлились на воду, но выяснилось, что оторвался торс. Туриста госпитализировали с травмой головы, а потом ввели в кому.
27 июня 2022 года отдыхающие Ялты стали свидетелями взрыва. По одной из версий, взорвалась граната времен Великой Отечественной войны. Пострадали два местных жителя. 29 июня 2022 года отдыхающие Саки, Джанкой и Красногвардейского района услышали звук хлопка и подумали, что на Россию нападает Украина. Власти региона заявили, что ничего не взорвалось и беспокоиться не о чем. 28 июня стало известно о смертельной крымской лихорадке, от которой нет вакцины, а летальность составляет 40 %. Передается клещами.
28 июня 2022 года в Новороссийске нашли взрывчатку времен Великой Отечественной войны. Для ее уничтожения потребовалось введение режима ЧС.
24 июня 2022 года из дома под Ростовом сбежал крокодил. На поиски отправились сотрудники МБУ «Защита», МЧС и казаки. Крокодила разыскивают с помощью квадрокоптера и тепловизора, однако его до сих пор не могут найти, сообщает администрация Батайска. В городских пабликах сообщается, что крокодил в длину полтора метра и прячется в водоеме, в котором раньше любили купаться маленькие дети. Для его поимки используют крючки с тушками куриц в качестве приманки, но пока безуспешно. Отметим, для составления самых опасных мест для отдыха летом был проанализирован период с 24 июня по 30 июня 2022 года.