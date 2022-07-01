Не только море и отдых: топ-5 опасных курортов юга России

Летом туристы пытаются добраться до курортов Краснодарского края и Крыма разными способами, пока работают не все аэропорты на фоне спецоперации в целях безопасности. Некоторым это удается, но не для всех отдых заканчивается хорошо. «ФедералПресс» проанализировал инциденты последней недели на популярных направлениях и составил топ опасных мест для отдыха, в том числе на курортах.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Сочи

Видео дня

24 июня 2022 года две машины с туристами остановились под мостом на ночь в Зубовой щели Сочи. Людей предупреждали о плохой погоде и о том, что в этом месте небезопасно. Пока 8 путешественников спали, сошел сель и унес их машины сначала в реку, а потом в море. Поиски туристов до сих пор продолжаются. Пока удалось найти живым лишь одного мужчину, он в больнице. Также спасатели извлекли из воды тела двух женщин. Уточняется, что среди пропавших числится годовалый ребенок. В поисках участвовали 163 спасателя, вертолеты и катера.

Геленджик

29 июня 2022 года отдыхающий в Геленджике решил полетать на воздушном шаре в тандеме с инструктором. Полет проходил благополучно, и они уже приземлились на воду, но выяснилось, что оторвался торс. Туриста госпитализировали с травмой головы, а потом ввели в кому.

Ялта

27 июня 2022 года отдыхающие Ялты стали свидетелями взрыва. По одной из версий, взорвалась граната времен Великой Отечественной войны. Пострадали два местных жителя. 29 июня 2022 года отдыхающие Саки, Джанкой и Красногвардейского района услышали звук хлопка и подумали, что на Россию нападает Украина. Власти региона заявили, что ничего не взорвалось и беспокоиться не о чем. 28 июня стало известно о смертельной крымской лихорадке, от которой нет вакцины, а летальность составляет 40 %. Передается клещами.

Новороссийск

28 июня 2022 года в Новороссийске нашли взрывчатку времен Великой Отечественной войны. Для ее уничтожения потребовалось введение режима ЧС.

Дон