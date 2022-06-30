Во сколько обойдется автопутешествие из Москвы: 3 направления

Эксперты рассказали россиянам, сколько будет стоить недельное автопутешествие из Москвы в Карелию, Казань и на Черное море с посещением всех достопримечательностей. Стоимость рассчитывали на бензине Аи-95 средней стоимостью 53 рубля.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Стоимость проезда по ней зависит от типа транспорта, времени суток и дня недели»,

– сразу же предупреждают эксперты. Путешествие в Петрозаводск в основном пройдет по платной трассе М-11: займет дорога около 14 часов, а общие затраты составят 38,6 тысяч рублей. Расходы на бензин составят 10 тысяч рублей.

Автопутешествие в Сочи пройдет по трассе М-4, на которой есть платные участки. Расходы составят около 31 тысячи рублей, на бензин – около 15 тысяч. По времени придется потратить около 18 часов.