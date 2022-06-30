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6 часов назад

Во сколько обойдется автопутешествие из Москвы: три направления

РИА "ФедералПресс"

Эксперты рассказали россиянам, сколько будет стоить недельное автопутешествие из Москвы в Карелию, Казань и на Черное море с посещением всех достопримечательностей. Стоимость рассчитывали на бензине Аи-95 средней стоимостью 53 рубля.

Во сколько обойдется автопутешествие из Москвы: 3 направления
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Стоимость проезда по ней зависит от типа транспорта, времени суток и дня недели»,

– сразу же предупреждают эксперты. Путешествие в Петрозаводск в основном пройдет по платной трассе М-11: займет дорога около 14 часов, а общие затраты составят 38,6 тысяч рублей. Расходы на бензин составят 10 тысяч рублей.

Автопутешествие в Сочи пройдет по трассе М-4, на которой есть платные участки. Расходы составят около 31 тысячи рублей, на бензин – около 15 тысяч. По времени придется потратить около 18 часов.

В Казань можно добраться за 10 часов, средняя стоимость – 15 тысяч рублей, а на бензин придется потратить около 7 тысяч рублей, передают «Известия».

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