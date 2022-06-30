Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+26° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
5 часов назад

В Гидрометцентре рассказали, на каком курорте России самое теплое море

РИА "ФедералПресс"иещё 7

Купальный сезон стартовал на всех российских курортах. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На каком курорте России самое теплое море
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Море в Калининграде прогрелось до фантастических показателей для данного периода – до 22 градусов тепла. Это выше, чем на курортах Крыма»,

– пояснил синоптик.

По словам Вильфанда, в Феодосии, Евпатории, Алуште температура воды в настоящее время составляет + 19 – 21 градус, а в Туапсе, Сочи и Геленджике вода в море прогрелась до + 23 градусов, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, в Гидрометцентре рассказали о погоде в июле в разных регионах России. В европейской части страны погода будет жаркая, а на Урале, ПФО и Омской области ожидается похолодание.

Отдых в России,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители