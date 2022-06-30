На каком курорте России самое теплое море

«Море в Калининграде прогрелось до фантастических показателей для данного периода – до 22 градусов тепла. Это выше, чем на курортах Крыма»,

По словам Вильфанда, в Феодосии, Евпатории, Алуште температура воды в настоящее время составляет + 19 – 21 градус, а в Туапсе, Сочи и Геленджике вода в море прогрелась до + 23 градусов, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, в Гидрометцентре рассказали о погоде в июле в разных регионах России. В европейской части страны погода будет жаркая, а на Урале, ПФО и Омской области ожидается похолодание.