Бурятов возмутило поведение туристов на Байкале

В редакцию Tourdom.ru поступила просьба разобраться с негативными стереотипами о бурятах, проживающих и работающих в районе озера Байкал. Поводом послужила недавняя статья “Фонтанки.ру”. В ней автор советует туристам, отправляющимся на Байкал, брать с собой пару бутылок водки: мол, местные жители часто предлагают поменять выловленных омулей на крепкий алкоголь. И даже отказываются от денежной альтернативы.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Местных жителей такая экзотическая рекомендация возмутила: “Выглядит как совет колонизаторам не забыть с собой бусы и стекляшки”, “Так и представляю рыбаков на Байкале, к которым подходит москвичка и начинает предлагать водку в обмен на рыбу”. Напоминают, что в Слюдянке и Ольхоне ничего не стоит купить алкоголь в магазине, а вот омуль — крайне популярный среди туристов товар. Он стоит от 900 р за килограмм. “Своей статьей вы оскорбили целый народ. Мы вам тут не рады”, — подытожили комментаторы с Байкала.

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Еще одна тиражируемая туроператорами якобы народная традиция, против которой буряты резко выступают, — это так называемый “Поцелуй Байкала”. Туристам предлагают сделать углубление во льду озера, налить туда водку и выпить ее через трубочку. Местные жители уверяют, что это развлечение не имеет ничего общего с древними обычаями, его придумали гиды. А бурятские шаманы уже заявляли, что “Поцелуй Байкала” — настоящее святотатство.

“В сознании народа важна кристальная чистота родников, рек, озер во благо потомков, - сообщили в пресс-службе религиозного центра шаманов «Тэнгэри». - Распитие спиртных напитков вблизи любых водоемов всегда запрещалось у бурят-монголов. Даже запах, исходящий от алкоголя, может осквернить духовный подводный мир и вызвать гнев Лусад-хана (божества нижнего мира и воды).”