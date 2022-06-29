Что будет, если искупаться в Троицком озере на Камчатке

Вулканическое озеро Троицкое на Камчатке по праву считается одной из многочисленных жемчужин региона. С высоты вода в озере кажется лазурной, чем и заманивает тысячи туристов. Однако не стоит слепо верить обманчивой природе: на самом деле купаться в Троицком озере категорически запрещено. Почему? Разбирался "Рамблер".

Фото: Елена Верещака/wikipedia.org Елена Верещака/wikipedia.org

Озеро Троицкое находится в 135 километрах от Петропавловска-Камчатского на вулкане Малый Семячик. Удивительной красоты природное явление впервые обнаружили в 1946 году ученые Камчатской вулканологической станции, когда исследовали вулкан. Диаметр Троицкого – 700 метров, а его глубина – 140.

Что любопытно, с годами цвет озера менялся. Когда его открыли, водоем был ярко-зеленый, из-за чего его и прозвали Зеленым озером. В 60-е цвет сменился на бирюзовый, а в конце нулевых на лазурно-серый.

Троицким природное чудо назвали неспроста. Такое название ему дали в честь Всеволода Троицкого, ученого, который первым спустился по 200-метровым отвесным стенам кратера к кромке водоема и выяснил, что купаться там нельзя.

Все дело в том, что озеро наполнено не водой, а жидкостью, состоящей из опасных для жизни кислот. А лазурный цвет объясняется чрезмерной концентрацией серы в нем.

В озере помимо серной и соляной кислоты присутствует плавиковая. Брызги этой кислоты разъедают все, что угодно – и металл, и человеческую кожу.