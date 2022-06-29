Что будет, если искупаться в Троицком озере на Камчатке

Вулканическое озеро Троицкое на Камчатке по праву считается одной из многочисленных жемчужин региона. С высоты вода в озере кажется лазурной, чем и заманивает тысячи туристов. Однако не стоит слепо верить обманчивой природе: на самом деле купаться в Троицком озере категорически запрещено. Почему? Разбирался "Рамблер".
Озеро Троицкое находится в 135 километрах от Петропавловска-Камчатского на вулкане Малый Семячик. Удивительной красоты природное явление впервые обнаружили в 1946 году ученые Камчатской вулканологической станции, когда исследовали вулкан. Диаметр Троицкого – 700 метров, а его глубина – 140.
Что любопытно, с годами цвет озера менялся. Когда его открыли, водоем был ярко-зеленый, из-за чего его и прозвали Зеленым озером. В 60-е цвет сменился на бирюзовый, а в конце нулевых на лазурно-серый.
Троицким природное чудо назвали неспроста. Такое название ему дали в честь Всеволода Троицкого, ученого, который первым спустился по 200-метровым отвесным стенам кратера к кромке водоема и выяснил, что купаться там нельзя.
Все дело в том, что озеро наполнено не водой, а жидкостью, состоящей из опасных для жизни кислот. А лазурный цвет объясняется чрезмерной концентрацией серы в нем.
В озере помимо серной и соляной кислоты присутствует плавиковая. Брызги этой кислоты разъедают все, что угодно – и металл, и человеческую кожу.
Ее испарения, смешанные с парами серы, также крайне опасны. Они могут оказать чрезмерно пагубное влияние на здоровье. По этой причине туристам, которые задерживаются на озере, настоятельно рекомендуют надевать противогаз. Если пренебречь этой рекомендацией, вдыхание ядовитых химических веществ может спровоцировать медленную смерть.