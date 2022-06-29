Нет, не слипнется: 5 музеев сладостей в России

Вкусовая память считается одной из самых стойких. Отправляетесь в путешествие и хотите, чтобы оно обязательно запомнилось? Загляните в гастрономический музей, если такой имеется. А куда отправиться впервые, подскажет "Рамблер".

Фото: vk.com/chakchakmuzeino vk.com/chakchakmuzeino

Музей чак-чака

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Где искать: Казань, ул. Парижской Коммуны 18

Чем заняться: в татарской кухне чак-чак и баурсак – одни из ключевых десертов. Узнать об их истории и способах приготовления можно как раз в этом музее. Также в экспозиции представлены предметы татарского быта, одежды, элементы декора. Все, что вы увидите в зале, можно потрогать руками, а сладости — продегустировать.

Посещение музея ведется по предварительной записи небольшими группами.

Музей меда

Где искать: Красноярск, ул. Березина 7

vk.com/museumofhoney

Чем заняться: обязательно посетить экскурсию, чтобы узнать все о производстве меда, его видах и вкусах. Что интересно – музей меда имеет этнографический уклон. Приходя сюда, вы также откроете для себя много интересного о жизни малочисленных сибирских народов. А в конце посещения отведаете чай и местный мед (входят в стоимость билета).

Также в музее проводятся концерты национальной музыки, открыт лекторий. Все события можно отслеживать в группе “ВКонтакте”.

Единственный минус: чтобы пройти по музею с экскурсией и поучаствовать в дегустации, нужно найти компаньонов (группы водят от 10 человек).

Музей марципана

Где искать: Калининград, ул. Азовская 4

Соцсети

Чем заняться: музей марципана совсем молодой – он появился лишь в 2011 году благодаря частным владельцам коллекции предметов быта и неповторимых рецептов. Семья Тороповых смогла вернуть славу кенигсбергскому марципану. В их интерактивном музее можно попробовать расписать лакомство самому, посмотреть на шедевры других мастеров и узнать об истории миндального лакомства.

Попасть в музей можно только в выходные дни, предварительно оформив бронь на посещение – это сделано для того, чтобы всем гостям хватило марципана для росписи и на дегустации.

Музей пастилы

Где искать: Коломна, ул. Посадская 13а

vk.com/kolomnapastila

Чем интересен: в этом историческом музее проводят тематические экскурсии, проходят театрализованные представления. Но и попробовать настоящую яблочную пастилу и коломенские сладости тоже можно. Хотите перенестись в атмосферу XIX века? Никогда не видели торт, состоящий целиком из пастилы? Тогда вам стоит заглянуть сюда.

На сайте музее вы найдете подробную информацию о правилах его посещения, экскурсионных программах и других важных деталях.

Музей пряника

Где искать: Тула, ул. Октябрьская 45

vk.com/pryaniktula