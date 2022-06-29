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6 часов назад

В июне заполняемость отелей в Крыму составила 50%

runews24.ru

В Крыму средняя загрузка отелей составила в июне 50%. При этом цены на номера упали примерно на 20%.

В июне заполняемость отелей в Крыму составила 50%
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства курортов и туризма республики, число постояльцев в отелях Крыма в этом месяце снизилось больше чем на 1/3 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в июне 2021-го гостиницы и апартаменты полуострова были заполнены более чем на 80%.

Отметим, что статистика учитывает как все классифицированные гостиницы (от одной до пяти звезд), так и объекты «без звезд». Всего в регионе насчитывается более 10 тысяч средств размещения.

За 2021 год Крым принял рекордное количество туристов – 9,5 млн человек. Поток путешественников на 25% превышал уровень допандемийного 2019 года, который был рекордным за весь постсоветский период, когда в Крыму отдохнули 7,4 млн человек.

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