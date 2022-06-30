Эксперт рассказала, куда отправиться путешествовать по РФ в июле

В России снизилась стоимость авиаперелетов по стране. По данным крупных сервисов по поиску и бронированию билетов, рейсы с вылетом в третьем квартале 2022 года подешевели в среднем на 3–4%. Разбираемся, куда стоит отправиться в июле.

Фото: M24 M24

Что происходит с ценами

Видео дня

Стоимость билетов в одну сторону по стране в экономклассе с вылетом с июля по сентябрь составит в среднем 7,2 тысячи рублей, рассказали в сервисе Onetwotrip. В 2021 году цена достигала 7,5 тысячи рублей, а в 2019 году – 7,8 тысячи рублей. В пресс-службе сервиса отметили, что причина такой тенденции – попытка авиакомпаний поддержать спрос на полеты по РФ.

Вместе с тем в Туту.ру подсчитали, что перелет в одну сторону в этом году обойдется в среднем в 8 730 рублей. В 2021 году цена за билет была на 3% выше – 8 971 рубль. Некоторые направления стали еще выгоднее. Например, перелет из Москвы в Санкт-Петербург подешевел на 16%, из Москвы в Самару – на 37%.

Востребованным направлением этого лета стал Сочи. Также спросом у туристов пользуются Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. При этом столица среди путешественников осталась все же самой популярной.

По данным "Яндекс.Путешествий", на 1 июля перелет из Москвы в Сочи в одну сторону обойдется в 16 300 рублей, в Санкт-Петербург – в 5 940 рублей. Билеты на ту же дату из столицы в Калининград стоят 6 080, в Минеральные Воды – 11 452.

Наиболее востребованным заграничным направлением является Турция. Однако цены на авиаперелет по нему сильно поднялись. По маршруту Москва – Стамбул стоимость билета выросла на 120%. Перелет из столицы в Анталью подорожал на 88%. При этом, по данным Onetwotrip, билеты в страны СНГ на фоне увеличения предложения подешевели.

Шанс изучить страну

Директор туристической компании Ирина Филиппова в разговоре с Москвой 24 рассказала, что в этом году увеличился интерес людей к Сибири и Камчатке.

Путешественники устремились на Алтай, Байкал, Камчатку. В таком путешествии можно совместить красоту природы, активные экскурсии. Средняя стоимость тура на Алтай составляет 60 тысяч на человека за неделю. Еще одно популярное направление у туристов – Карелия.

Ирина Филиппова, директор туристической компании

Из-за подорожания путешествий по дальнему зарубежью российские туристы стали чаще выбирать страны СНГ, продолжает Филиппова.

"Почти каждый туроператор в этом году добавил туры в Азербайджан, Узбекистан, Армению, Киргизию. Это достаточно новое направление для наших туристов, которые всегда выбирали для отдыха Турцию или Грецию", – говорит эксперт.

Вместе с тем Филиппова рекомендует в июле уделить внимание необычным российским направлениям.

Лето в некоторых регионах России короткое и очень яркое. Поэтому июль – отличная возможность для изучения Сибири, Дальнего Востока, Карелии. Весной и в начале лета там еще могут быть дожди и такого удовольствия от отдыха вы не получите, а середина лета – время цветения трав и комфортной погоды.

Ирина Филиппова, директор туристической компании