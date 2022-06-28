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1 час назад

Туристы не стали массово отказываться от поездок в Крым из-за дождей

TourDom

Туроператоры рассказали редакции TourDom.ru, что фиксируют некоторое количество отказов от забронированных туров в Крым и Краснодарский край, где в последние дни погода была не самой лучшей.

Туристы не стали массово отказываться от поездок в Крым
Фото: tourdom.rutourdom.ru

С возвратом денег, как правило, сложностей нет.

«99% туристов могут аннулировать тур без потерь. При этом причины отказа не важны»,

- говорит руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Исключением являются туры в некоторые отели, которые выставляют туроператорам штрафы за отмены бронирований, компания адресует их туристам.

В крымском туроператоре «Рэди Рест» рассказали, что у них не было случаев отказа от туров из-за плохой погоды.

«В туристических районах и нет сильных осадков, - отмечает руководитель отдела продаж Оксана Зюлковская. – Все места, где шли проливные дожди – не туристические, кроме Ялты. Но и на этом курорте катастрофы нет, туристы купаются».

В гостиницах тоже не заметили массовых отказов.

«Но может быть такое, что туристы приехали, побыли неделю, посмотрели метеопрогноз и уехали, сократив срок своего пребывания»,

- отмечает председатель Ассоциации малых отелей Наталья Стамбульникова.

По ее словам, чтобы не терять клиентов, большинство объектов размещения отказываются от предоплат, или берут с туристов деньги лишь за одни сутки проживания, поэтому возвраты сведены к минимуму.

«Если номеров свободных много, то проще поставить бронь и вообще не брать деньги вперед, чтобы потом в случае чего не заниматься возвратами».

Поэтому, как правило, туристы оплачивают весь период проживания при заселении.

Если возникает желание отменить оплаченную бронь, то получить возврат, по информации отельеров, можно.

«Отказов из-за плохой погоды у нас пока не было, - говорит коммерческий директор отеля “Пальмира Палас” Елена Бизюк, - но если что, гости в любое время могут вернуть деньги».

Отдых в России,Сергей Ромашкин,
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