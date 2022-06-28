Туристы не стали массово отказываться от поездок в Крым

Туроператоры рассказали редакции TourDom.ru, что фиксируют некоторое количество отказов от забронированных туров в Крым и Краснодарский край, где в последние дни погода была не самой лучшей.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

С возвратом денег, как правило, сложностей нет.

«99% туристов могут аннулировать тур без потерь. При этом причины отказа не важны»,

- говорит руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Исключением являются туры в некоторые отели, которые выставляют туроператорам штрафы за отмены бронирований, компания адресует их туристам.

В крымском туроператоре «Рэди Рест» рассказали, что у них не было случаев отказа от туров из-за плохой погоды.

«В туристических районах и нет сильных осадков, - отмечает руководитель отдела продаж Оксана Зюлковская. – Все места, где шли проливные дожди – не туристические, кроме Ялты. Но и на этом курорте катастрофы нет, туристы купаются».

В гостиницах тоже не заметили массовых отказов.

«Но может быть такое, что туристы приехали, побыли неделю, посмотрели метеопрогноз и уехали, сократив срок своего пребывания»,

- отмечает председатель Ассоциации малых отелей Наталья Стамбульникова.

По ее словам, чтобы не терять клиентов, большинство объектов размещения отказываются от предоплат, или берут с туристов деньги лишь за одни сутки проживания, поэтому возвраты сведены к минимуму.

«Если номеров свободных много, то проще поставить бронь и вообще не брать деньги вперед, чтобы потом в случае чего не заниматься возвратами».

Поэтому, как правило, туристы оплачивают весь период проживания при заселении.

Если возникает желание отменить оплаченную бронь, то получить возврат, по информации отельеров, можно.