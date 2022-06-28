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36 минут назад

Бизнес Крыма забил тревогу из-за снижения потока туристов

РИА "ФедералПресс"

Власти Крыма признали снижение турпотока из-за неработающих аэропортов и пообещали не повышать цены на отдых. Об этом сообщает губернатор Сергей Аксенов.

Бизнес Крыма забил тревогу из-за снижения потока туристов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Республика Крым по сравнению с другими регионами наиболее пострадала от снижения турпотока. По расчетам, запланированных показателей по объективным причинам достичь в этом году не удастся»,

– заявил Сергей Аксенов.

По его словам, в планах использовать федеральную поддержку для восстановления туротрасли, которая пострадала из-за закрытых аэропортов. Глава региона заверил, что цены на отдых в Крыму сохранятся на прежнем уровне, это сделает отдых доступным. Однако пока представители туриндустрии говорят в своих обращениях губернатору о том, что туристов мало, поэтому их надо поддержать.

В ближайшее время проблемы туриндустрии обсудят на совещании, будут проработаны меры поддержки на федеральном уровне. Отмечается, что большинство отдыхающих приехали на поезде и автомобилях.

Отдых в России,Сергей Аксенов,
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