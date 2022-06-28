Цены на шезлонги сочинского пляжа возмутили туристов

Цены на сочинских пляжах продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых тем среди подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». Видео с пляжа DelMar, где аренда лежака стоит от 1500 руб. в день, собрало за вчерашний день более 160 комментариев. Туристы спорят – оправданы ли такие цены.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

DelMar, расположенный в Центральном районе курорта, считается одним из самых престижных пляжей. Площадка оборудована удобными деревянными настилами, поэтому посетители могут не бить ноги об острую гальку. Играет музыка, работает кафе, а гости могут арендовать шезлонг или ракушку. Вот только стоимость аренды привлекает далеко не каждого.

Видео дня

1500 руб. – это цена аренды лежака на второй линии, а если хочется полежать ближе к морю, то нужно отдать 2000 руб. Разместиться в мягкой ракушке стоит 5000 руб. Заплатив такую цену, посетитель может отдыхать на арендованном оборудовании с 9 до 23, периодически уходя с пляжа. Если гости DelMar хотят арендовать шезлонг с 9 до 13, то и заплатить нужно будет меньше, но незначительно.

Некоторые комментаторы считают, что спрос рождает предложение, поэтому на пляже и выставлены такие цены на аренду:

«Ну если на всё это есть спрос, то почему бы и нет.) Но все же... ракушка по цене суточного проживания в весьма достойном турецком AI, включающем, среди прочего, и шезлонг с зонтиком».

По словам других пользователей, за счет высокой стоимости аренды гости пляжа могут быть спокойны, что рядом с ним не станут отдыхать маргиналы: «А я вижу логику в таких ценах, тут не про цену-качество, а как заградительный барьер для соответствующей публики, чтобы «”тагил“ под боком не лежал».

Были и такие комментаторы, которые отреагировали на стоимость аренды лежаков и ракушек негативно, отметив, что к шезлонгу за 2000 руб. в день можно добавить и другие услуги:

«За 2000 только шезлонг? Что-то совсем оборзели. Могли бы хотя бутылку с водой давать за такие-то деньги».

Также на видео можно заметить, что на одном из самых дорогих пляжей в Сочи есть и те, кто просто пришел отдохнуть у моря не на шезлонге, а на полотенце, брошенном на гальку. Автор ролика возмутился тем, что на DelMar лежат большие камни, о которые можно повредить ногу. Его поддержали пользователи Телеграма в комментариях, отметив, что пляж можно облагородить:

«Ну вот если бы песок завезли или понтон сделали для захода по нему, эти уродливые волнорезы убрали или хотя бы как-то облагородили, можно было бы о чем-то говорить. Но брать за прокат шезлонга цену, которой он, в принципе, и не стоит, если покупать, – это хамство!»