5 красивых мест в Крыму для бюджетного отдыха

Крым – это, без сомнения, уникальный край. Мало где можно встретить такое сочетание природного разнообразия, культурного наследия и особенностей географического положения.

Фото: CoLady CoLady

Омываемый двумя морями, вобравший в себя сразу три климатические зоны и не перестающий удивлять своей многовековой историей, он долгие годы является местом, притягивающим людей из самых отдалённых регионов нашей страны.

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Каждый здесь может найти занятие по душе. Одним интересно погрузиться в пучину развлечений, расположившись рядом с шумными набережными и аттракционами. Другим в удовольствие пощекотать себе нервы прогулками по отвесным скалам или исследованием морских глубин.

Но есть и такие, кому захочется отдохнуть в тихом, уютном уголке, где общение с природой не будет испорчено наплывом шумных туристов.

Давайте отыщем из огромного количества крымских красот те, кто позволят семейным людям провести время в спокойной обстановке, наслаждаясь восхитительными видами Крыма.

1. Курортное (Ленинский район)

Этот небольшой посёлок расположен в восточной части Крыма на севере Керченского полуострова на берегу Азовского моря. Ближайший город Керчь находится от него на расстоянии 19 км.

Здесь прекрасный пляж – широкий, песчано-ракушечный, с пологим входом в воду.

На многие десятки километров вокруг нет никаких предприятий, соответственно, море чистейшее. Рядом живописный мыс Зюк, разделяющий две большие бухты, на котором ещё сохранились руины античного городища.

Недалеко от села раскинулось солёное озеро Чокрак, отделённое от моря узким перешейком. Оно известно своими уникальными лечебными грязями. Когда-то тут даже располагался специализированный санаторий. Доступ к нему совершенно свободный.

Для отдыха не составит труда снять вполне приемлемое по южным меркам жильё в самом селе или обосноваться дикарями в палатке поблизости от берега моря. С питанием в деревне тоже проблем не возникнет – есть магазин и кафе, но можно взять продукты с собой.

Особое удовольствие принять грязевую ванну, пробежаться по чистому, мелкому песочку и плюхнуться в тёплую, ласковую морскую воду. Дети от подобных процедур точно будут в полнейшем восторге!

Добираются сюда в основном из Керчи на собственном транспорте либо на маршрутном автобусе. Дорога, правда, оставляет желать лучшего, но процесс её капитального ремонта запущен и в скором времени воплотится в жизнь.

2. Окунёвка (Черноморский район)

Этот населённый пункт раза в два больше, чем Курортное, но тоже невелик по размерам. Находится на западе Крыма в южной части полуострова Тарханкут на побережье Каламитского залива Чёрного моря.

Особенностью местного пляжа является его расположение. Скрытый под обрывистым берегом он надёжно защищён от холодных северо-восточных ветров. Мягкий песок с плавным понижением глубины наверняка оценят как дети, так и взрослые.

Для тех, кто всегда мечтал прикоснуться к тайнам подводного мира, сможет исполнить здесь своё желание. Кристально чистая, прозрачная вода даст возможность понаблюдать за морскими обитателями – рыбами, моллюсками, крабами.

В сухом климате Окунёвки угадывается ароматнейший букет степных трав, насыщенных солями йода, кальция, брома. Это самый настоящий природный ингалятор, вдыхая который велика вероятность существенно укрепить своё здоровье.

Цены на жильё вполне демократичные.

На выбор предоставляются комнаты у частников с уютными дворами для отдыха, маленькие летние домики или номера в гостинице с различными вариантами питания.

Достопримечательностей тут практически нет, не считая руин античного городища Тарпанчи. В посёлке есть небольшая церквушка, рынок. Для перекуса подойдут уютные кафешки при мини-отелях или гостевых домах с прекрасным видом на море.

Приехать сюда можно как самостоятельно на машине, так и на рейсовых автобусах, курсирующих от Симферополя, Евпатории и районного центра – Черноморского.

3. Семидворье (Алушта)

Южнобережное селение Крыма приютилось на холмистой местности в 12 км к северо-востоку от Алушты, где открывается изумительная панорама на море и горы.

Здешний климат благотворно влияет на здоровье, что объясняется расположенным рядом заповедником с фисташковыми рощами и можжевеловыми реликтовыми деревьями.

Берег в Семидворье галечный, достаточно покатый, без острых донных камней. По площади он маленький, длиной около полутора километров, но оборудован шезлонгами, навесами от солнца и главное – находится на приличном расстоянии до пляжей с большим скоплением людей. Море отличается удивительной чистотой и спокойствием.

Местное население практически отсутствует, поэтому рассчитывать на привычный для южных городков частный сектор тут не приходится. Все немногочисленные жители рассредоточены на курортных объектах посёлка, состоящих из гостиниц, пансионатов, кафе и закусочных.

Из ближайших достопримечательностей стоит упомянуть Долину приведений, представляющую собой скопление скал необычной формы на самой красивой горе этих краёв – Демерджи, а также урочище Сотера с природным памятником «каменные грибы».

Добраться сюда лучше всего на личном автомобиле либо такси. Прямых рейсов общественного транспорта нет, но есть вариант отправиться на любом автобусе, курсирующем по направлению «Алушта-Судак», доехать до поворота на Семидворье и потом пройтись пешком несколько километров.

4. Понизовка (Ялта)

Ещё один населённый пункт Южного берега Крыма поместился в полукружье горного склона в 29 км от Ялты. Его северную окраину прикрывает почти километровый обрыв Ай-Петринской яйлы.

Это поистине райский уголок с потрясающими головокружительными видами, где морской воздух, смешиваясь с запахами сосны, можжевельника, горных трав превращается в по-настоящему целебный.

Большая часть пляжей обустроена и относится к территориям отелей и оздоровительных комплексов. Некоторые из них доступны всем желающим. Одно из таких мест, принадлежащее детскому центру «Смена», имеет широкий, пологий заход в воду, что особенно порадует юных отдыхающих.

Остановиться можно в расположенных здесь гостевых домах, мини-отелях или санаториях. Из-за отсутствия массового наплыва туристов сложностей с размещением не возникает. С питанием тоже никаких проблем. Есть несколько кафешек с домашней кухней, рестораны, магазины.

Среди близлежащих красот – гора Кошка, напоминающая звериные очертания, и прибрежная скала Дива, где снималось несколько культовых советских фильмов. Для детей наверняка будут интересны парк аттракционов «Дримвуд» и аквапарк «Голубой залив».

Учитывая развитую транспортную инфраструктуру этого региона, оказаться в Понизовке довольно легко. От Ялты сюда курсируют несколько маршрутов городских автобусов.

5. Клиновка (Симферопольский район)

Многие туристы связывают свою поездку в Крым с морем, что вполне объяснимо. Но на полуострове существуют и другие районы, где не слышно плеска прибрежных волн. Тем не менее отдых тут доставит не меньше удовольствия.

Таким является Грушевое озеро, расположенное на окраине села Клиновка, в 18 км от Симферополя. Холмистый ландшафт и богатая природа создаёт ощущение, будто находишься на европейском курорте.

Небольшой водоём занимает уютную долину, ограждённую с северной стороны зелёными, покрытыми лесом пригорками. Защищённые от ветра, они создают ощущение тишины и уединения.

Из-за обилия произрастающих у берега елей и сосен воздух здесь наполнен восхитительным хвойным ароматом. Озеро постоянно подпитывается благодаря подземным ключам, оттого вода в нём всегда чистая и прозрачная. Летом в центре водоёма включают фонтан.

Чтобы полюбоваться живописностью этих мест и расслабиться от городской суеты желающие едут целенаправленно на базу отдыха «Грушевое озеро», которая занимает всю прибрежную территорию.

К услугам посетителей романтичные аллеи с цветочными арками, элегантные ротонды, комфортные беседки, кафе. Разместиться можно в деревянных коттеджах, срубах или недорогих комнатах отдыха, где везде царит приятная, домашняя обстановка. Также есть возможность попариться в баньке.