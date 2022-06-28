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1 час назад

Сочи в этом году планирует принять 7 миллионов туристов

TourDom

Власти Сочи ожидают, что по итогам текущего года курорт посетит не менее 7 млн отдыхающих. Это вполне сопоставимо с показателями 2021-го. Такой прогноз сделали в администрации города.

Сочи в этом году планирует принять 7 млн туристов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По словам чиновников, с января по конец июня турпоток в Сочи уже составляет 3 млн человек. Однако в следующие 2 месяца заполняемость курорта будет увеличиваться. В частности, ожидается, что в июле средняя загрузка сочинских отелей достигнет 90%, а уже в августе – 95%.

Прогноз по росту числа бронирований в администрации объясняют достаточно просто: аэропорт Сочи сейчас фактический единственный действующий хаб на территории юга России.

«Это является еще одним дополнительным фактором в сторону увеличения внутреннего турпотока. Только с мая по сентябрь южная столица России ждет на отдых и оздоровление около 4,5 млн человек»,

– прокомментировали в мэрии.

В подтверждение этих слов в пресс-службе аэропорта Сочи сообщают, что хаб во вторник принял трехмиллионного туриста. Им стала Надежда Леликова из города Нефтекамск Республики Башкирия. В зале прилета ее встретили с цветами и подарками.

Между тем в социальных сетях появляются видео из сочинского аэропорта, на которых пассажиры жалуются на гигантские очереди в терминалах. Как отмечают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», хаб с трудом выдерживает текущую нагрузку и до конца сезона ситуация вряд ли изменится.

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