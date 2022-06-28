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2 часа назад

Сколько туристы тратят на путешествие в Петербург

РИА "ФедералПресс"

Средний чек российского туриста в 2022 году составил 36,5 тыс. рублей. При этом в прошлом году он был меньше – 32,3 тыс. рублей, а иностранный гость оставлял порядка 97 тыс. рублей, об этом на заседании правительства Петербурга рассказал глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Сколько туристы тратят на путешествие в Петербург
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Поездки в наш город на 17 % чаще, по данным социальных исследований, осуществляют мужчины, а женщины, находясь в Петербурге, тратят на 15 % больше»,

– сказал Корнеев.

В 2021 году в условиях пандемии Петербург посещали молодые люди от 18 до 34 лет со средним доходом, семьями и компаниями, отметил он. В итоге турпоток в Петербург превысил показатели 2020 года почти в два раза. Между тем он остался ниже на 42 % допандемийного уровня, так как зарубежный поток в город был незначительным – всего 250 тыс. человек.

Всего в 2021 году туристы принесли городу 233,9 млрд рублей. В первом полугодии Северную столицу уже посетили 3,7 млн человек, отметил Корнеев. По оценкам экспертов Петербург входит в топ-3 самых привлекательных городов России по отношению цена-качество.

Ранее «ФедералПресс» писал, что главный синоптик Петербурга выдал неутешительный прогноз на следующую неделю.

Отдых в России,Сергей Корнеев,Правительство Санкт-Петербурга,
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