Сколько туристы тратят на путешествие в Петербург

Средний чек российского туриста в 2022 году составил 36,5 тыс. рублей. При этом в прошлом году он был меньше – 32,3 тыс. рублей, а иностранный гость оставлял порядка 97 тыс. рублей, об этом на заседании правительства Петербурга рассказал глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев .

В 2021 году в условиях пандемии Петербург посещали молодые люди от 18 до 34 лет со средним доходом, семьями и компаниями, отметил он. В итоге турпоток в Петербург превысил показатели 2020 года почти в два раза. Между тем он остался ниже на 42 % допандемийного уровня, так как зарубежный поток в город был незначительным – всего 250 тыс. человек.