Чем Волгоград может удивить туристов

При первом же упоминании Волгограда у любого человека старше 20 лет, а особенно у тех, кто родился в СССР, в сознании возникает образ памятника Родины-матери с мечом, вознесенным над головой. Это, разумеется, знаковый символ города, как Сталинградская битва — одно из самых значимых событий мировой истории прошлого века, и никуда от этого не деться. Но памятью о битве и исполинской статуей Волгоград не ограничивается. Городская туристическая инфраструктура активно развивается в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом убедилась корреспондентка «Ленты.ру», посетив город-герой. О том, как провести выходные в городе на берегу Волги, — в ее материале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Парней и девушек женили по жребию»

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Обычно, когда собираешься в Волгоград, рассчитываешь на купание в Волге, прогулку на теплоходе и вкусные ужины в каких-нибудь авторских ресторанах. Во всяком случае не ожидаешь увидеть какую-то старинную архитектуру. Ведь всем известно, что во время Великой Отечественной войны тогдашняя застройка Сталинграда была в буквальном смысле сметена с лица земли, поэтому практически все здания города — не старше 75 лет.

В какое же удивление приходят посетители города на Волге (протянувшегося, кстати, вдоль нее более чем на 80 километров), когда узнают, что на окраине есть постройки, сооруженные еще в XVIII веке и неплохо для своего возраста сохранившиеся. Это чистая правда. В южной части Волгограда разместилась так называемая Старая Сарепта, или Сарепта на Волге — некогда самостоятельный поселок, ныне — отдельный район города, в годы войны не затронутый боевыми действиями и потому уцелевший.

Добраться до Волгограда из Москвы можно поездом или самолетом. Стоимость поездки в обоих случаях обойдется примерно в 7-8 тысяч туда-обратно, а вот время в пути отличается сильно. Путь по воздуху занимает два часа, а по железной дороге — от 18 до 23 часов. Состав прибывает на станцию Волгоград-1, которая находится в самом центре города

Двухэтажные дома с характерными, на немецкий лад двухскатными крышами и старая лютеранская кирха, увенчанная башенкой с часами, не могут не удивить неподготовленного человека в приволжской степи. Здесь домики (некоторые аккуратно отреставрированные, некоторые — явно с нетерпением ожидающие реставрации) в образцовом порядке обступают четырехугольную площадь. Это колония, которую в сентябре 1765 года основали представители Братского союза гернгутеров (моравских братьев) — лютеран особого миссионерского извода из города Гернгута.

Немцы приехали в Россию по приглашению своей венценосной единоплеменницы — императрицы Екатерины II. Она выделила им землю в Астраханской губернии, примерно в тридцати верстах южнее города Царицына на реке Сарпе. По названию реки поселение получило название Сарепта. Группу поселенцев возглавлял староста Даниэль Фик. Поводом для переселения лютеран в Россию было миссионерство — проповедь Евангелия среди кочевых и горских народов юго-востока России, главным образом буддистов.

Особого успеха в обращении калмыков в христианство немцы в Сарепте не добились и сосредоточились на сохранении собственных традиций и ремесленничестве. Традиции были своеобразные. Например, гернгутеры старались воспитывать своих детей в благочестии и нравственности, поэтому после конфирмации подростки уходили от родителей жить в своеобразное общежитие — разумеется, с отдельными помещениями для девушек и юношей.

Когда очередная группа молодых людей входила в брачный возраст, их без долгих раздумий сочетали браком. Но не по взаимной любви, а исключительно по воле божией. «Парней и девушек женили по жребию, — рассказывает сарептский гид. — Пятилетние девочка и мальчик, существа по определению невинные, на собрании общины в кирхе тянули поочередно жребии с именами девушек и юношей соответственно. Выбранные одновременно составляли брачную пару, которую без всяких возражений венчали. Разводы были недопустимы: случайно соединившись, супруги жили вместе всю жизнь и рожали детей — сколько бог пошлет».

Семьи в Сарепте были, как правило, многодетными: чтобы в этом убедиться, достаточно зайти в один из музеев поселка. Это реконструкция аптеки с квартирой аптекаря в смежном помещении, где он жил с семьей.

Сохранились витрины, аптечные шкафы с множеством полок и ящиков, а в жилых комнатах — письменный стол, книжные шкафы, фисгармония, на которой мать семейства музицировала по воскресеньям и праздникам, супружеская кровать (короткая — по немецкому обычаю, гернгутеры спали полусидя), детская колыбелька, комод с девичьими и женскими чепцами, которые надевали в церковь, и гардероб с платьями

А еще — раскрашенные олеографии с милыми ангелочками и душеполезными высказываниями на немецком языке, которые должны были наставлять подрастающее поколение на путь истинный.

Сейчас часть зданий Сарепты ожидает реставрации, в другие можно зайти. Помимо уже упомянутой кирхи (там идут регулярные богослужения и играют на органе Баха) есть русско-немецкая библиотека. Туда стоит заглянуть хотя бы для того, чтобы посмотреть на печные трубы в форме изящных арок: в мансардном помещении, где сейчас библиотека, в одну трубу сходятся два дымохода.

В краеведческом музее Сарепты, занимающем еще один старинный дом, рассказывают о виноградарстве и виноделии, а также о бахчах, на которых поселенцы растили арбузы: мякоть перерабатывали в арбузный мед — нардек — и добавляли вместо сахара в выпечку, в частности, в фирменные сарептские пряники (очень вкусные, кстати, и долго не черствеющие). Еще одно направление сельскохозяйственной деятельности гернгутеров — производство горчицы и горчичного масла. Желающие могут попробовать сами выжать масло на мастер-классе в музее (а потом купить баночку горчицы, бутылку масла и пряник в музейной лавке).

Также жители Сарепты занимались зембельным делом (плели корзины из чакана, который еще называют рогоз), а женщины — вязанием и вышиванием. И, конечно, немцы бы не были немцами, если бы не варили пиво. Кстати, в подвале музея, по заверениям сотрудников, живет привидение Йохан, которому, чтобы не безобразничал, регулярно по вечерам оставляют кружечку пенного напитка. Говорят, к утру кружка всегда оказывается пустой

«Уху варим на всех, но можно и самим готовить»

Йохана можно понять: летом в Сарепте и в Волгограде знойно, хочется пить. А еще хочется оказаться поближе к воде: купаться, гулять по набережной, кататься на теплоходе, ужинать на террасе с видом на Волгу (например, в ресторане «Река» в здании еще советского речного вокзала). Или вообще укатить за город и провести выходные на реке или озере в глэмпинге.

Чтобы спастись от жары, не тратя много времени на переезд, можно провести провести пару дней в глэмпинге «Хайд» всего в 20 километрах от города. Он расположен на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» на берегу проточного водоема (по-местному — ерика) с настораживающим названием Гнилой. Впрочем, настороженность напрасная: ерик чистый, в нем можно купаться и ходить на байдарке.

Большинство гостей приезжают сюда на пару дней, некоторые арендуют большую палатку с удобной кроватью, обогревателем на случай ночного похолодания и очень актуальным в жарких приволжских степях вентилятором на наделю или дольше. Можно даже снять летнюю веранду, чтобы отметить свадьбу или день рождения.

Приятней всего в глэмпинге просто бездельничать, но можно взять байдарку и пару часов помахать веслами. Суденышко устойчивое, перевернуться сложно, и после нескольких неловких замахов веслом грести научится даже тот, кто на физкультуре в школе всегда сидел на скамейке для освобожденных от занятий.

Если же времени или желания удаляться от цивилизации нет, то стоит провести день на пляже на восточном берегу Волги, а к вечеру вернуться в город и погулять. Начать прогулку лучше с подъема на пожарную каланчу на Коммунистической улице. Эта очень нарядная кирпичная башня с круглыми окошками и узорчатой белой отделкой была построена в 1897 году для Царицынской пожарной команды. В войну каланчу разбомбили, в середине 1990-х годов — восстановили по старинным чертежам

Со смотровой площадки башни весь город — как на ладони, можно выбрать маршрут для дальнейшей прогулки. Самый логичный, конечно, ведет к Волге. Вдоль берега в центре города разбит бульвар, к воде ведет широкая лестница — и там, и тут много памятников. Большинство из них связано с героями Сталинградской битвы, но есть и довоенные — например, помпезная, на высоком постаменте, статуя летчику Хользунову, Герою Советского Союза, который погиб в 1939 году во время испытательного полета.

Другой, искренне любимый местными и приезжими памятник — камерная, в человеческий рост, бронзовая статуя советского художника Виктора Лосева. Живописец жил в Волгограде и во время пленэрных зарисовок нередко присаживался с этюдником в разных уголках города. Так его и изобразил скульптор — сидящим на гранитном парапете и увлеченно орудующим кистью.

В конце бульвара возвышается небольшая старинная церковь Иоанна Предтечи. На самом деле это не древний храм, а современная постройка. Первый храм в честь этого святого — еще деревянный — возвели казаки в конце XVI века при закладке Царицынской крепости. Потом ее последовательно сменяли на том же месте несколько каменных построек.

В 1704 году был возведен храм, простоявший до 1932 года и взорванный в ходе богоборческой кампании советской власти. В 1990-е церковь восстановили, взяв за образец храм начала XVIII столетия.

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В завершение прогулки можно прокатиться на местном метротрамвае — забавном гибриде обычного трамвая и метро. Время от времени вагончик «поджимает» свой токоприемник и ныряет под землю, на небольшие, в сравнении с московским метрополитеном, станции. Хотя отделаны они не хуже московских: мраморная или плиточная облицовка, массивные светильники, колонны, барельефы.

«Внутри тросы, чтобы не сдуло»

Последний день пребывания в Волгограде можно отвести памятникам воинской славы. Первым пунктом программы сделать музей-панораму «Сталинградская битва». Рядом с круглым зданием собственно панорамы, в которой бой воссоздан так живо, что становится очень не по себе, размещены несколько исторических объектов.

Это советский боевой самолет времен Великой Отечественной, замерший на постаменте винтом к Волге; знаменитая статуя с танцующими детьми, уцелевшая во время бомбардировок и запечатленная на известном фото военкора Эммануила Евзерихина, а также пятиэтажное здание паровой мельницы. Последнее стоит полуразрушенным с 1943 года — как живое олицетворение жестоких боев.

После панорамы настает черед Родины-матери. Этот мемориал на Мамаевом кургане, где шли самые жестокие сражения Сталинградской битвы, еще в детстве видели, наверное, все — если не вживую, то на фотографиях, в кино или по телевизору. Часто такие монументальные сооружения впечатляют именно на картинках, но, когда их увидишь собственными глазами, оказываются более камерными, менее масштабными. С Родиной-матерью история совершенно другая. Если на расстоянии статуя Евгения Вучетича впечатляет, то вблизи — просто-таки поражает высотой и величественностью.

Монумент сделан из армированного бетона — ни мрамора, ни бронзы на такую исполинскую скульптуру просто не хватило бы. В музее рассказывают, что изначально идей монумента было много, и один предполагал сооружение из металла, полученного из переплавленных немецких танков, но от нее сразу отказались.

«Лицо статуи Вучетич лепил со своей третьей супруги Веры, фигуру — с известной советской легкоатлетки Нины Думбадзе, а при выборе позы вдохновлялся легендарной Никой Самофракийской», — рассказывает музейный экскурсовод.

Чтобы создать из модели скульптуры 52-метровый памятник, использовали новую на тот момент (монумент заложили в 1959-м) монолитную технологию, а рядом с опалубками статуи стояла и росла вместе со скульптурой ее миниатюрная копия, на которую ориентировались инженеры и строители

Внутри статуя полая, ее поддерживает, обеспечивая динамическую устойчивость, своеобразный каркас из толстых, толщиной в запястье, витых стальных канатов, натянутых как вертикально, так и горизонтально. На каждом — датчик натяжения, который регулярно проверяется. «Смотрите, тут внутри тросы, чтоб ее не сдуло», — рассказывает сопровождающий сотрудник охраны музея.

По его словам, наблюдение за состоянием бетона, из которого сделана скульптура, и за всеми ее конструкциями проходит регулярно. «У нас тут ученые по сопромату работают, доктора наук, не какие-нибудь работнички необразованные», — заверяет нас спутник с законной гордостью в голосе. В 2015 году, к 70-летию Победы, статую и весь комплекс отреставрировали.

Число тех, кому выпала удача увидеть памятник и его устройство изнутри, невелико: обычных экскурсантов туда не водят. Но все же всякий, кто получил уникальную возможность подняться по крутой лестнице внутри статуи до технологического люка, вряд ли забудет это событие. Город виден буквально с высоты птичьего полета: и Волга, и новые жилые кварталы, и сооружения памятного парка на Мамаевом кургане, и стадион, на котором в 2018 году проходили матчи чемпионата мира по футболу.