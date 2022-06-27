Чем заняться в Крыму: главные лайфхаки для плохой погоды

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На крымских курортах по-прежнему идут дожди, а в Алуште, Ялте, Симферопольском и Сакском районах подтоплены дороги. Передвигаться на автомобиле там пока затруднительно, но это не значит, что нужно сидеть в отеле и ждать, пока непогода закончится.

В Феодосии можно отправиться в Дом-музей Грина или Музей древностей, где хранятся средневековые артефакты с городских раскопок. Стоит заглянуть в армянский православный храм Сурб-Саркис, где венчался Айвазовский, и дом Волошина в Коктебеле, полностью сохранивший интерьер с начала века.

Ялту не зря называют культурной меккой полуострова. Советуем сходить в Дом-музей Чехова и романтично погулять под зонтиком по усадьбе княгини Барятинской. Дети всех возрастов оценят Палеонтологический музей Валентина Вербицкого. И, конечно, непогода – хорошее время для знакомства со знаменитыми дворцами Большой Ялты: Ливадийским, Дюльбером, Ласточкиным гнездом.

В Евпатории можно отправиться на экскурсию по древним храмам: армянская церковь Николая Чудотворца, Караимские кенассы, синагога Егия-Капай. А еще зайти в Музей-аптеку XIX века, где выставлены старинные лекарства и книги с рецептами. В Керчи можно провести целый день в Лапидарии – это огромный музей античных древностей Крымского полуострова, второй по величине после афинского.