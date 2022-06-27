Самые крупные наводнения Крыма за последние 100 лет

Ливневые дожди, способные затопить целые села - не новость для Крыма. Полуостров подвергался таким ударам стихии и год, и сто лет назад. Сильнейшие ливни, когда трехмесячная норма осадков может выпасть за сутки, провоцируют сели - смесь воды, камней и земли, спускающихся с гор, а в такие моменты ситуация уже принимает совершенно трагический оборот.

Фото: Севастопольский форум Севастопольский форум

В материале Рамблера одни из самых крупных наводнений Крыма за последние сто лет.

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1910 год, Феодосия

Летний ливень практически затопил всю Феодосию. Пострадали виноградники, размыло старое кладбище в горах. Люди прятались от града, который буквально разбил плантацию табака у Старого Крыма.

1911 год, Судак

Ливневые дожди напрочь размыли деревню возле города Судак, которая сейчас называется "Морское". Тогда вышла из берегов река Суук-Су, смыв дома и унеся жизни многих жителей. Возле Междуречья в тот раз сошел сель, под которым погибли 6 детей.

1912 год, Ялта

Тогда и местных жителей, и отдыхающих стихия накрыла внезапно и одним днем - из-за обильных дождей с гор сошли грязные потоки воды, и вышедшая из берегов река Учан-Су присоединилась к ним, затапливая улицы города и все на своем пути. Без погибших тогда не обошлось. Также в том наводнении сильно пострадали и плантации фруктов и овощей.

1967 год, с. Веселое

Это событие увековечено в истории Крымского полуострова как одно из самых жутких, случившихся по вине стихии. Грузовик, везший детей на пляж, двигался по высохшему руслу, так как иного пути просто не было, когда его смыло селевым потоком, сошедшим с гор. Машину с детьми мотало по уже затопленному руслу и унесло на полтора километра к морю. Очевидцы ужасного зрелища пытались спасти детей, однако трагедия все равно унесла жизни 20 человек, 15 из которых - дети. В селе Веселое позже установили монумент в память о пострадавших в той стихии.

kerch.fm

2006 год, Белогорский район

Еще свежая в памяти трагедия в центральной части полуострова. В начале июля 2006 года за одни сутки на Белогорский район обрушилась трехмесячная норма осадков. Потоки воды смели дамбу, что привело к крупнейшему наводнению - затопило более 500 домов в семи деревнях. Кому-то пришлось отстраивать жилье почти с нуля. Погибли несколько человек - их тела смогли обнаружить только на следующих день.

РИА Новости