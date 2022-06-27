Урал станет одним из 10 популярнейших турнаправлений

Как отмечает глава Ростуризма, турпоток на Урал в ближайшие годы может превысить 10 миллионов человек.
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Урал может войти в десятку самых популярных туристических направлений России. На это направлена система мер поддержки нацпроекта по туризму и проект "Большой Урал".
В ближайшие годы турпоток на Урал может превысить десять миллионов человек. Для приема туристов в Екатеринбурге создана вся необходимая транспортная инфраструктура, современная среда и отели.
В экологическом и горнолыжном туризме Свердловская область и Екатеринбург могут вырваться в лидеры, при этом самыми главными проектами по данным направлениям станет эко-маршрут по реке Чусовая, а также горнолыжный кластер "Гора Белая", сообщается в Telegram-канале Ростуризма.