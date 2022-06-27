Урал станет одним из 10 популярнейших турнаправлений

Как отмечает глава Ростуризма, турпоток на Урал в ближайшие годы может превысить 10 миллионов человек.

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Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Урал может войти в десятку самых популярных туристических направлений России. На это направлена система мер поддержки нацпроекта по туризму и проект "Большой Урал".

В ближайшие годы турпоток на Урал может превысить десять миллионов человек. Для приема туристов в Екатеринбурге создана вся необходимая транспортная инфраструктура, современная среда и отели.