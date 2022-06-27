Раскрыт секрет небывало чистой воды на пляжах Костромы

Напомним, в этом году управление впервые отчиталось, что пробы воды и песка на всех пляжах соответствуют нормам. Такого Кострома не видела 20 лет. Хотя горожане и до этого купались, несмотря на аншлаги, но в этом году многие плавают уже с чистой совестью — не боятся заразиться почти всеми болезнями мира (в прошлые годы, напомним, в Волге находили даже бактерии, которые могли привести к холере и брюшному тифу).