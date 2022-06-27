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3 часа назад

Стоки исчезли: раскрыт секрет небывало чистой воды на пляжах Костромы

Kostroma.Today

20 лет Роспотребнадзор запрещал купаться в черте города.

Раскрыт секрет небывало чистой воды на пляжах Костромы
Фото: Kostroma.TodayKostroma.Today

Роспотребнадзор раскрыл тайну чистой воды на пляжах Костромы, узнал KOSTROMA.TODAY.

Напомним, в этом году управление впервые отчиталось, что пробы воды и песка на всех пляжах соответствуют нормам. Такого Кострома не видела 20 лет. Хотя горожане и до этого купались, несмотря на аншлаги, но в этом году многие плавают уже с чистой совестью — не боятся заразиться почти всеми болезнями мира (в прошлые годы, напомним, в Волге находили даже бактерии, которые могли привести к холере и брюшному тифу).

Правда, несмотря на чистые воду и песок, купаться официально разрешили только на пляже на улице Широкой.

«На этом пляже администрация убрала стоки. А на пляже на улице Лесной стоки находятся выше, в акваторию пляжа они не попадают»,

— рассказал корреспонденту КТ главный санитарный врач Костромской области Александр КОКОУЛИН.

Также он отметил, что в ближайшее время пробы возьмут повторно.

Отдых в России,Роспотребнадзор,
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