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2 часа назад

Летний отдых под угрозой: что происходит на пути к популярному пляжу в Приморье

РИА "ФедералПресс"

Уже на этой неделе в Приморье состоится официальное открытие купального сезона. Однако добраться до мест отдыха в этом году проблематично.

Что происходит на пути к популярному пляжу в Приморье
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Одно из популярных направлений в крае для пляжного отдыха – Ливадия, сюда едут не только со всего края, но и Дальнего Востока. Бухты пользуются популярностью песчаными пляжами, чистой водой и возможностью отдохнуть в палатках. Но в этом году добраться до пляжа проблематично из-за дорожного ремонта, который начинается сразу на повороте к поселку.

Как рассказали в социальных сетях приморцы, которые отправились на отдых в минувшие выходные, из-за дорожного ремонта до поселка действует реверсивное движение, двигаться можно только с небольшой скоростью, в результате чего на участке уже собираются огромные пробки. Отдыхающие переживают, что буквально через месяц в пробках придется стоять по несколько часов.

В комментариях жители края рассказали, что подобная ситуация наблюдается и в других направлениях:

«По Хасанской ветке тоже беда. Запастись терпением, если хотите на море. Другого не дано»;

«Буквально сегодня ездила в Безверхово, и очень сильно расстроилась из-за того, что у меня нет танка. Потому что на другом транспорте там ехать невозможно»;

«Подобная обстановка и в сторону озера Ханка. Чтобы приехать к нему в Ханкайский район, нужно проехать около 50 км после Михайловки до Хороля по грунтовой дороге с камнями и многочисленными ямами даже в местах асфальта».

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Японском море загорелось судно с автомобилями, которое направлялось во Владивосток. В результате происшествия никто не пострадал.

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