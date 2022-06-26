Открытые бассейны в Москве: где и за сколько спастись от жары?

Если вы планировали посетить один из открытых бассейнов в Москве, нужно быть готовым отстоять полуторачасовую очередь. Просто потому, что в жаркие дни таких желающих значительно больше, чем могут вместить объекты, расположенные на пляже «Речной» у Северного речного вокзала, ВДНХ и в Филях. Ускорить процесс, то есть избежать очереди, можно, если забронировать дорогостоящую позицию.

Например, в парке «Сокольники» купание — сеансами, обычные шезлонги забронировать нельзя. А вот кровать на четверых за 20 тысяч рублей или VIP-бунгало за 50 тысяч рублей на всю компанию дают гарантию на внеочередной проход на пляж в любое время в течение всего дня и заказ еды. Пожалуй, единственное неудобство — у бассейна «Сокольников» нет своей парковки, и машину предлагают поставить во дворе жилого массива. Но бунгало, очевидно, скрасит этот недостаток:

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«Там мест до шести человек, кровать и столик с маленьким диванчиком. Кровать — 15 тысяч рублей в будни и 20 тысяч рублей — в выходной, в стоимость включен вход. Бунгало в будни — 30 тысяч рублей, в выходной день — 50 тысяч рублей. Половина от суммы считается как вход, а вторая половина — депозит от этой суммы: вы можете кушать и напитки заказывать».

Удобная локация, где много воды, — «Лужники». Там есть два открытых бассейна, газон с лежаками и зона фонтанов. Стоимость за 1,5 часа — 1,5 тысячи рублей, за три часа — 2850 рублей. И там же еще один объект — аквапарк, особенность которого — бассейны, частично выходящие на улицу. Выгодно брать полный день: в выходной это стоит 3900 рублей, а четыре часа — около 3 тысяч рублей. Приезжать туда стоит пораньше, иначе можно остаться без лежака:

— Аренда полотенца — 250 рублей, лежак уже включен в стоимость.

— Там есть рядом парковка, сколько будет стоить?

— 150 рублей в час.

— Когда лучше приезжать в эти выходные, чтобы не попасть в большую очередь?

— Лучше ранним утром.

На Рублевке изнывающих от зноя ждет новиковский ресторан «Причал» с шезлонгами, двумя бассейнами и очень живописным видом на Москву-реку:

— Да, можно покупаться, позагорать. Есть лежаки, есть зона бассейна: бассейн взрослый и детский. Лежак стоит 1000 рублей в будни, 2000 рублей в выходные.

— Достаточно просто купить лежак и это будет проходом?

— Да, они у нас не бронируются. Полотенце входит в стоимость.

Для желающих провести выходные за городом есть возможность отправиться в один из подмосковных яхт-клубов. Например, можно позвонить в «Буревестник», оформить минимальный депозит — 5 тысяч рублей — и получить пароль для входа на клубную территорию. За эти деньги можно посидеть на берегу, искупаться в бассейне, поесть в ресторане. Паркинг тоже бесплатный. Минусом для гостей «Буревестника» станет отсутствие возможности взять в аренду яхту для путешествия. К тому же в выходные, как и везде, много народа. Зато заведение работает до полуночи. Правда, в эту субботу, 25 июня, яхт-клуб закрыт на частное мероприятие.

Еще одна приятная локация — берег Живописной бухты на Новой Риге, Soho Country Club. Ресторан, отель, в котором можно остановиться за 13,5 тысячи рублей на двоих, яхт-клуб, спортивные и детские площадки:

«У нас на территории фейсконтроль, бесплатный вход, парковка в жаркую погоду бывает платная. Шезлонг сегодня 2,5 тысячи рублей, это аренда на целый день вместе с полотенцем. Есть обслуживание по летней кухне. Это все, что касается шезлонгов. Есть депозитные беседки и кровати, обслуживаются по ресторанному меню. Есть морепродукты, в жаркую погоду по выходным жарим барашка. Если вы хотите, чтобы вас обслуживали по ресторанному меню и у вас было гарантированное место на пляже с депозитной кроватью на двух человек, в жаркую погоду по выходным — 50 тысяч рублей депозит. Туда все включено, целый день вы можете отдыхать».