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1 час назад

На Байкале построят яхтенный порт и отель

TourDom

Территория опережающего развития (ТОР) «Бурятия» будет расширена за счет включения новых земель и части акватории озера Байкал. Как сообщает Интерфакс, постановление об этом 26 июня подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На Байкале построят яхтенный порт и отель
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Одновременно будет увеличен и перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется особый правовой режим, сказано в документе, опубликованном на сайте правительства. Резиденты ТОР смогут пользоваться многими преференциями и льготами, в частности сниженными ставками по налогам и страховым взносам.

Такое решение даст возможность запустить на территории опережающего развития «Бурятия» новые инвестиционные проекты, в частности создать туристический кластер на территории села Выдринское на озере Байкал.

К 2024 году в регионе в рамках проекта планируется построить отель на 200 номеров, ресторан на 300 мест, организовать зоны спа и бассейн. Пляжная зона будет благоустроена. На озере откроют также яхтенный порт, маяк со смотровой площадкой, пункт проката.

В правительстве надеются, что создание нового кластера будет стимулировать развитие туризма в Бурятии и привлечет в регион существенный объем частных инвестиций.

Ранее сообщалось, что в Слюдянском районе Иркутской области резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ворота Байкала» собираются возвести 189 новых средств размещения на 2,5 тыс. мест. Общий объем инвестиций в проекты оценивается на уровне 14 млрд руб. Некоторые из объектов уже начали строиться, другие находятся на стадии подготовки. При этом открытие ОЭЗ было анонсировано еще 14 лет назад, но инвесторы стали активизироваться только с приходом пандемии.

Отдых в России,Михаил Мишустин,
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