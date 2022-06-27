На Байкале построят яхтенный порт и отель

Территория опережающего развития (ТОР) «Бурятия» будет расширена за счет включения новых земель и части акватории озера Байкал. Как сообщает Интерфакс, постановление об этом 26 июня подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Одновременно будет увеличен и перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется особый правовой режим, сказано в документе, опубликованном на сайте правительства. Резиденты ТОР смогут пользоваться многими преференциями и льготами, в частности сниженными ставками по налогам и страховым взносам.

Такое решение даст возможность запустить на территории опережающего развития «Бурятия» новые инвестиционные проекты, в частности создать туристический кластер на территории села Выдринское на озере Байкал.

К 2024 году в регионе в рамках проекта планируется построить отель на 200 номеров, ресторан на 300 мест, организовать зоны спа и бассейн. Пляжная зона будет благоустроена. На озере откроют также яхтенный порт, маяк со смотровой площадкой, пункт проката.

В правительстве надеются, что создание нового кластера будет стимулировать развитие туризма в Бурятии и привлечет в регион существенный объем частных инвестиций.