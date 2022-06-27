В Крым пустят дополнительные поезда

«Гранд экспресс сервис» с 27 июня запускает еще два своих фирменных поезда «Таврия». Путешествие до Симферополя займет чуть больше 30 часов.

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Компания «Гранд экспресс сервис» запускает еще два поезда на полуостров. С 27 июня — Москва — Керчь, а с 4 июля — Москва — Симферополь. Небо над Крымом все еще закрыто для гражданской авиации, и количество желающих добраться туда на отдых поездом сейчас куда больше, чем в предыдущие годы.

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Новый маршрут Москва — Керчь запустят 27 июня, а с 4 июля добавится еще один поезд Москва — Симферополь. В Симферополь все поезда с материка идут по Крымскому мосту, а затем через Владиславовку и Джанкой попадают в столицу Крыма. Из самого Симферополя есть два направления — на юг в Севастополь или на запад в Евпаторию. Кроме того, некоторые поезда не идут в глубь полуострова, а во Владиславовке сворачивают в Феодосию.

По железной дороге в Крым можно добраться не только из Москвы и Петербурга. Есть поезда из Екатеринбурга, Кисловодска, Астрахани, Казани, Омска и многих других городов. Правда, к примеру, из Омска ехать придется больше трех суток.

Если же ехать из Москвы, то дорога в Симферополь займет немногим больше 30 часов. Плацкарт будет стоит около 5 тысяч рублей в одну сторону, купе в районе 11 тысяч.

С 2019 года на полуостров пассажиров возит единственный частный ж/д-перевозчик в России — компания «Гранд экспресс сервис». Вагоны компании, которые едут в Крым, называются «Таврия». Интерьер выполнен преимущественно в синем цвете, и выглядят они вполне современно.

Сервис у частного перевозчика точно будет лучше, чем у РЖД, рассказывает руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль:

Константин Крохмаль

руководитель общественной системы

«Обеспечение безопасности дорожного движения» «В РЖД сервис абсолютно неконтролируемый сейчас, особенно в последнее время. Есть направления, так называемые «Ласточки», «Сапсаны», когда ездишь, например, из Москвы в Тулу, там нет воды, нет туалетной бумаги; едешь из Тулы в Москву — есть вода, туалетная бумага. То, что появляются частные компании в единичном экземпляре, — это похвально, но я считаю, что таких компаний должно быть большое количество. При наличии частных компаний в РЖД пойдет наконец-то стабилизация цен, которые растут бесконтрольно абсолютно, и сервис, естественно, в частных компаниях гораздо лучше и эффективнее».

По данным властей Крыма, в прошлом году там побывали почти 10 млн туристов, а железная дорога сейчас способна привезти и увезти не более 1,5 млн человек за сезон. А значит, большинству туристов придется добираться до Крыма на машине. Говорит вице-президент по внутреннему туризму АТОР Сергей Ромашкин:

Сергей Ромашкин генеральный директор турфирмы «Дельфин» «По железной дороге в Крым сейчас может прибывать где-то до 10 тысяч туристов. Но прошлогодняя емкость Крыма или прошлогодний спрос был примерно 60 тысяч человек в сутки. Соответственно, еще 50 тысяч должны приехать самостоятельно по Крымскому мосту, что в ближайшее время и произойдет. Июнь будет процентов на 25-30 хуже, чем июнь 2021 года, но июль-август вполне могут выйти в показатели прошлого года. Не хватает пропускной способности самой дороги, вагоны есть. Сейчас дополнительный поезд появился, видимо, нашли какие-то дырки в расписании».