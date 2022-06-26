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1 час назад

Выбрать место и способ отдыха в Подмосковье теперь можно с помощью нескольких кликов

Вести Подмосковья

Московская область - регион, богатый природой, различными историческими и культурными достопримечательностями, санаториями, маршрутами для туристов. Одним словом, здесь каждый найдет способ времяпрепровождения себе по вкусу. Для удобства жителей и гостей Подмосковья создан раздел на портале mosreg.ru (welcome.mosreg.ru), который подскажет, куда отправиться с определенным запросом.

Выбрать место и способ отдыха в Подмосковье теперь проще
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Об этом в интервью «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас есть welcome.mosreg.ru – сайт, где ты сам можешь решить, куда поехать: музеи, рыбалка, отдых, лечение», - рассказал он, добавив, что в области можно и просто погулять, не нацеливаясь на что-то определенное.

В Московской области работают 923 отеля, 25 яхт-клубов, 12 гольф-клубов, 70 конно-спортивных баз. «Для нас сегодня туризм, чем дальше, тем больше становится индустрией, которой мы с удовольствием уделяем внимание», – отмечал ранее Воробьев.

Отдых в России,Андрей Воробьев,
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