В каких озерах опасно купаться в Нижнем Новгороде

Вода в пяти озерах в Нижнем Новгороде не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

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Роспотребнадзор не рекомендует купаться в озере Сортировочном на улице Архангельская в Канавинском районе, в Мещерском озере на Мещерском бульваре и на озере Больничное, у больницы № 39.

В Сормовском районе вода не соответствует нормативам в озерах Лунское и Светлоярское (пляжи на улицах Мокроусова и Гаугеля).По данным лабораторного контроля от 25 июня, любители пляжного отдыха могут без вреда здоровью отправиться на озеро ПКиО 2 очереди на проспекте Молодежный, озеро ПКиО 1 очереди на улице Смирнова и озеро парка имени 777-летия Нижнего Новгорода в Автозаводском районе.

В Сормовском районе купаться разрешено в озере Пестичном, а в Ленинском – на озере Силикатное на проспекте Ленина.В нагорной части города вода соответствует нормативным показателям в Верхнем и Третьем озерах на Щелоковском хуторе.