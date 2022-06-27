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3 часа назад

В Роспотребнадзоре рассказали, в каких озерах опасно купаться в Нижнем Новгороде

Нижегородская правдаиещё 1

Вода в пяти озерах в Нижнем Новгороде не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В каких озерах опасно купаться в Нижнем Новгороде
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в озере Сортировочном на улице Архангельская в Канавинском районе, в Мещерском озере на Мещерском бульваре и на озере Больничное, у больницы № 39.

В Сормовском районе вода не соответствует нормативам в озерах Лунское и Светлоярское (пляжи на улицах Мокроусова и Гаугеля).По данным лабораторного контроля от 25 июня, любители пляжного отдыха могут без вреда здоровью отправиться на озеро ПКиО 2 очереди на проспекте Молодежный, озеро ПКиО 1 очереди на улице Смирнова и озеро парка имени 777-летия Нижнего Новгорода в Автозаводском районе.

В Сормовском районе купаться разрешено в озере Пестичном, а в Ленинском – на озере Силикатное на проспекте Ленина.В нагорной части города вода соответствует нормативным показателям в Верхнем и Третьем озерах на Щелоковском хуторе.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы вновь жалуются на червей церкариев в озерах города.

Отдых в России,Роспотребнадзор,
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