Россияне едут в летний Домбай за красивой природой

Не только горнолыжный курорт. Российские туристы открывают для себя летний Домбай. Это уникальный заповедник с заснеженными вершинами, а также горными реками, изумрудными озерами и крупнейшими ледниками. Все это можно увидеть сейчас в теплое время года. Корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова узнала самые интересные маршруты.

Фото: Мир24 Мир24

Сердце гор – Домбай. Здесь Кавказский хребет как на ладони. С высоты можно увидеть Архыз и Эльбрус. А у подножия альпийские луга.

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Дар речи пропадает не только от красоты, но и от высокогорья – 1600 метров над уровнем моря, но можно забраться еще выше. Отправляемся к Маркинскому озеру – одно из самых высоких в России – 2700 метров. На внедорожнике проезжаем горные реки и склоны, а дальше только пешком.

«Проходили через реки, скалы. Очень тяжелые, на самом деле. По пути нам встречались цветочки разные, животные. Мы пробовали даже бруснику»,

– сказала турист из Краснодара Светлана Лиходедова.

Полтора часа пешком и вот оно – горное озеро с холодной бирюзовой водой. Не прогревается выше пяти градусов. Вода, которая в нем находится, стекает с гор, когда снег начинает таять. Вода талая – полезная. Пить ее нужно, можно. Туристы, которые добираются сюда, набирают бутылки и уносят с собой.

Идеальная смотровая площадка на горе Мусса-Ачитара – высота 3200 метров. Подняться туда можно только на канатной дороге за 1600 рублей.

Снег в горах еще не сошел из-за поздней весны, но виды от этого только прекраснее. Правда, смотреть на заснеженные горы больно, поэтому лучше взять с собой солнцезащитные очки. Ну и конечно, одеваться теплее, потому что здесь прохладнее из-за ветра. Хотя температура в начале лета +10-12 градусов.

Рядом с Домбаем есть древнейшие в России христианские храмы, построенные еще до крещения Руси. Сентинский – один из них. Его возвели в X веке, сейчас это заброшенный памятник архитектуры.

В храме сохранились и уникальные фрески с библейскими сюжетами. Изображения с трудом просматриваются, но разглядеть можно. Вот, например, лик Николая Чудотворца. Ученые изучают эти изображения до сих пор, но в одном мнении сходятся точно – все фрески в этом храме это фактически единственный памятник монументальной живописи Алании домонгольского времени. Лечебные здесь и воздух и вода. Даже та, что идет из-под крана. Она из родников – содержит много минералов. В Домбае течет и одна из самых чистых рек России и Европы – ледниковая Уллу-Муруджу. Целебными ее воды делают серебряные залежи.

«Если по ущельям идти, там вдоль гор спадают водопады. Это все чистые воды. Со всех рек можно пить»,

– отметила турист из Пятигорска Александра.

Есть и нарзанные источники, всего их более 200.

«И они все разные. От проблем с желудком, с почками. Если при нехватке железа пить, то это, конечно, лечит и помогает»,

– сказала сотрудник отеля Карина Гагиева.

Отдельный козырь Домбая – кавказская кухня. Главное попробовать хычин – круглая лепешка из тонкого теста с начинкой.

«Кто приезжает на Домбай, чтобы не поесть хычин – это уже не гость Домбая»,

– отметила владелица кафе Эльвира Голаева.

Быстрее всего добраться до Домбая на самолете. Лайнеры летают до Минеральных вод. Билет из Москвы стоит от 3500 рублей, из Санкт-Петербурга – от 5500. Примерно столько же из Казани. Дороже всего лететь из Новосибирска и Екатеринбурга. Зато цены на жилье здесь ниже, чем на других курортах. Номер на двоих – 1300 рублей в сутки.