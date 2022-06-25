Крымские отели собираются сокращать персонал

Руководители здравниц просят о государственной поддержке.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Почему все молчат про курортный сезон в Крыму? – спрашивает главу Ростуризма Зарину Догузову в ее телеграм-канале руководитель крымского пансионата Галина. – Отдыхающих нет, отказы от броней растут с каждой плохой новостью. Бизнес терпит убытки».

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Галина рассказала корреспонденту TourDom.ru, что ее пансионат находится в Евпатории, рассчитан на 400 мест, численность сотрудников – более ста человек. Полностью представиться она отказалась, опасаясь, что это может повредить бизнесу.

«Загрузка в июне у нас и у других крупных объектов рядом с нами минимальна – от 9 до 80 человек, это 30–35% по сравнению с 2021 годом. На июль ситуация еще плачевнее: ожидаем 20%. И то, если доедут все, кто забронировал».

Галина называет ситуацию сложной: скоро нечем будет платить зарплату. Она предполагает, что придется значительно сократить штат, а это скажется на качестве услуг.

«Такая ситуация не только у нас, но и в большинстве здравниц Евпатории, Сак, Николаевки, Песчаного».

Основная причина недозагрузки отеля – сложности с транспортом. Купить подходящие билеты на поезд в Крым непросто, да и семья с маленькими детьми не всегда решится на тяжелую дорогу.

«Даже гости, получившие льготные путевки от соцслужб с бесплатным проездом, не могут добраться в наши здравницы. “Недоезды” составляют 30–40%»,

– говорит Галина.

В то же время после каждой негативной новости в СМИ, будь то введение желтого уровня опасности в некоторых регионах Крыма, атака на нефтегазовые вышки, «оставшиеся, самые стойкие клиенты» присылают отказы от броней.

Чуть лучше описывает картину представитель санатория на южном берегу Крыма Карина.

«Ситуация улучшилась, поскольку наступило лето: загрузка повысилась до 50%».

Однако она отмечает, что к сезону объекты размещения подошли с убытками.

«Обычно летом мы накапливаем запас, чтобы пережить зиму. Сейчас все, что мы заработаем за сезон, вряд ли покроет убытки начала года».

Руководители крымских здравниц просят государство оказать им помощь.

«Видим, что выжить без существенных мер поддержки будет проблематично»,

– говорит Галина.

Она вспоминает, что в 2020 году, в разгар пандемии, пансионату удалось сохранить штат благодаря своевременной госпомощи. Помимо экономических мер, руководители крымских отелей просят давать хорошие новости в СМИ: «Нужно писать о том, что у нас безопасно и спокойно».

В Ялте отмечают постепенное восстановление спроса.

«Заполняемость на выходные сейчас хорошая, в будние дни меньше, – говорит управляющий Сергей Щеголев. – Но все равно до уровня прошлого года нам пока далеко».