Кладбища, которые стоит посетить без повода

Старинные некрополи окутывает атмосфера тайны и потусторонней красоты. Но необязательно ограничиваться Новодевичьим и Ваганьковским кладбищами в Москве и Литераторскими мостками в Петербурге. «Рамблер» собрал некрополи, которые могут стать частью экскурсионной программы.

Фото: Bestalex/wikipedia.org Bestalex/wikipedia.org

Смоленское лютеранское кладбище в Петербурге

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Раньше его назвали проще — Немецкое кладбище. Оно действовало с 1748 года и было предназначено для иноверцев. Тем более, что многие из предпочитали жить на Васильевском острове. Несмотря на атмосферу запустения и тот факт, что некоторые надгробия были перенесены на погосты Александро-Невской Лавры, этот некрополь сохраняет свою меланхоличную красоту. Строгие усыпальницы, металлические надгробия в виде саркофагов, печальные ангелы — кладбище производит впечатление даже на нечувствительных людей.

Здесь лежат лейб-медик Николая I Николай Арендт, строитель пароходов Чарльз Берд, часовщики Буре, основатель Одессы Осип Дерибас, канцлер Карл Нессельроде и другие знаменитые иностранцы, приумножившие славу России.

Ну а киноманам будет интересно увидеть склеп генерал-майора Александра фон Бекмана, который сейчас известен поклонникам Сергея Бодрова-младшего и Алексея Балабанова как «Беседка Брата». Там снимали один из эпизодов фильма.

Смоленское православное кладбище в Петербурге

Православный сосед (их разделяет река Смоленка) Смоленского лютеранского кладбище старше последнего на десять лет. В 1824 году некрополь сильно пострадал во время наводнения, которое описал Пушкин в «Медном всаднике». На кладбище находится часовня святой Ксении Петербургской, паломничество к которой не прекращалось даже в советские годы.

Bestalex/wikipedia.org

Здесь нашли последний приют няня Пушкина Арина Родионовна, географ Петр Семенов-Тян-Шанский, первооткрыватель Северной земли Борис Вилькицкий, поэты Тарас Шевченко и Александр Блок. Однако останки двух последних были перенесены. Прах Шевченко — в Канев, а прах Блока — на Литераторские мостки.

Введенское кладбище в Москве

Этот величественный некрополь — своеобразный памятник московской чуме 1771 года. Старожилы иногда называют его немецким, а любители сверхъестественных историй — Басурманскими склепами. До революционных событий 1917 года кладбище было иноверческим — здесь хоронили католиков и лютеран. После 1917 года оно стало всеобщим. У этого некрополя устойчивая потусторонняя слава, привлекающая тех, кто любит пощекотать себе нервы. Для полного эффекта стоит посетить это кладбище в сумерках, ведь в это время, по словам знатоков, среди надгробий можно заметить легкие тени. Особенно рядом с могилой врача Федора Гааза, при жизни заботившегося о заключенных и каторжанах.

Впрочем, некрополь красив и без всякой мистики за счет соединения готики с модерном. Латинские кресты, мавзолеи, портики, изящные часовни, скорбящие и задумчивые статуи создают особую атмосферу. Знатоки архитектуры оценят мавзолеи Эрлангеров и Феррейнов, а также усыпальницу семьи Кноп. Кстати, до середины прошлого века там стояла статуя Христа, которую москвичи считали чудотворной. В пятидесятые годы власти Москвы убрали скульптуру, с тех пор ее судьба неизвестна.

Cons Ph/wikipedia.org

На Введенском кладбище похоронены и наполеоновские солдаты, и летчики полка Нормандия — Неман. Прах последних позже был перенесен во Францию, но остался памятный знак. Здесь нашли покой художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы, писатель Михаил Пришвин, автор знаменитого салата Люсьен Оливье, оперная певица Мария Максакова и многие другие выдающиеся деятели искусства.

Преображенское еврейское кладбище в Петербурге

Единственный некрополь для иудеев в Северной столице был основан в 1875 году. Деревянный дом омовения сгорел при пожаре, поэтому на его месте возвели каменный в стиле модерн с элементами мавританского. Здание дополняют две боковые галереи. К сожалению, бурное время не пощадило дом, и элементы внутренней отделки были утрачены. В рамках религиозных и культурных традиций надгробия отличаются величественностью и простотой.

wikipedia.org

Здесь находятся могилы скульптора Марка Антокольского, мецената Льва Фридланда, композитора Ильи Жака, главного раввина Петербурга Давида Каценеленбогена и других выдающихся евреев.

Всехсвятское кладбище в Туле

Это самое старое кладбище Тулы, открытое еще в 1772 году. С 1968 года кладбище получило статус мемориального. Самые знаменитые люди города — купцы, ученые, оружейники — покоятся в причудливо украшенных мраморных и гранитных саркофагах. В частности, здесь похоронены представители торговых династий — Лугининых, Добрыниных, Баташевых.

Anirinka/wikipedia.org

Любители готики могут увидеть настоящий фамильный склеп семьи управляющего Тульской казенной палаты Ждановского. Некрополь — настоящий музей всех стилей, от барокко до модерна. Здесь также располагается Всехсвятский кафедральный собор, главное украшение города.

Безымянское кладбище в Самаре