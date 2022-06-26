Кладбища, которые стоит посетить без повода

Старинные некрополи окутывает атмосфера тайны и потусторонней красоты. Но необязательно ограничиваться Новодевичьим и Ваганьковским кладбищами в Москве и Литераторскими мостками в Петербурге. «Рамблер» собрал некрополи, которые могут стать частью экскурсионной программы.
Раньше его назвали проще — Немецкое кладбище. Оно действовало с 1748 года и было предназначено для иноверцев. Тем более, что многие из предпочитали жить на Васильевском острове. Несмотря на атмосферу запустения и тот факт, что некоторые надгробия были перенесены на погосты Александро-Невской Лавры, этот некрополь сохраняет свою меланхоличную красоту. Строгие усыпальницы, металлические надгробия в виде саркофагов, печальные ангелы — кладбище производит впечатление даже на нечувствительных людей.
Здесь лежат лейб-медик Николая I Николай Арендт, строитель пароходов Чарльз Берд, часовщики Буре, основатель Одессы Осип Дерибас, канцлер Карл Нессельроде и другие знаменитые иностранцы, приумножившие славу России.
Ну а киноманам будет интересно увидеть склеп генерал-майора Александра фон Бекмана, который сейчас известен поклонникам Сергея Бодрова-младшего и Алексея Балабанова как «Беседка Брата». Там снимали один из эпизодов фильма.
Православный сосед (их разделяет река Смоленка) Смоленского лютеранского кладбище старше последнего на десять лет. В 1824 году некрополь сильно пострадал во время наводнения, которое описал Пушкин в «Медном всаднике». На кладбище находится часовня святой Ксении Петербургской, паломничество к которой не прекращалось даже в советские годы.
Здесь нашли последний приют няня Пушкина Арина Родионовна, географ Петр Семенов-Тян-Шанский, первооткрыватель Северной земли Борис Вилькицкий, поэты Тарас Шевченко и Александр Блок. Однако останки двух последних были перенесены. Прах Шевченко — в Канев, а прах Блока — на Литераторские мостки.
Этот величественный некрополь — своеобразный памятник московской чуме 1771 года. Старожилы иногда называют его немецким, а любители сверхъестественных историй — Басурманскими склепами. До революционных событий 1917 года кладбище было иноверческим — здесь хоронили католиков и лютеран. После 1917 года оно стало всеобщим. У этого некрополя устойчивая потусторонняя слава, привлекающая тех, кто любит пощекотать себе нервы. Для полного эффекта стоит посетить это кладбище в сумерках, ведь в это время, по словам знатоков, среди надгробий можно заметить легкие тени. Особенно рядом с могилой врача Федора Гааза, при жизни заботившегося о заключенных и каторжанах.
Впрочем, некрополь красив и без всякой мистики за счет соединения готики с модерном. Латинские кресты, мавзолеи, портики, изящные часовни, скорбящие и задумчивые статуи создают особую атмосферу. Знатоки архитектуры оценят мавзолеи Эрлангеров и Феррейнов, а также усыпальницу семьи Кноп. Кстати, до середины прошлого века там стояла статуя Христа, которую москвичи считали чудотворной. В пятидесятые годы власти Москвы убрали скульптуру, с тех пор ее судьба неизвестна.
На Введенском кладбище похоронены и наполеоновские солдаты, и летчики полка Нормандия — Неман. Прах последних позже был перенесен во Францию, но остался памятный знак. Здесь нашли покой художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы, писатель Михаил Пришвин, автор знаменитого салата Люсьен Оливье, оперная певица Мария Максакова и многие другие выдающиеся деятели искусства.
Единственный некрополь для иудеев в Северной столице был основан в 1875 году. Деревянный дом омовения сгорел при пожаре, поэтому на его месте возвели каменный в стиле модерн с элементами мавританского. Здание дополняют две боковые галереи. К сожалению, бурное время не пощадило дом, и элементы внутренней отделки были утрачены. В рамках религиозных и культурных традиций надгробия отличаются величественностью и простотой.
Здесь находятся могилы скульптора Марка Антокольского, мецената Льва Фридланда, композитора Ильи Жака, главного раввина Петербурга Давида Каценеленбогена и других выдающихся евреев.
Это самое старое кладбище Тулы, открытое еще в 1772 году. С 1968 года кладбище получило статус мемориального. Самые знаменитые люди города — купцы, ученые, оружейники — покоятся в причудливо украшенных мраморных и гранитных саркофагах. В частности, здесь похоронены представители торговых династий — Лугининых, Добрыниных, Баташевых.
Любители готики могут увидеть настоящий фамильный склеп семьи управляющего Тульской казенной палаты Ждановского. Некрополь — настоящий музей всех стилей, от барокко до модерна. Здесь также располагается Всехсвятский кафедральный собор, главное украшение города.
Это кладбище не отличается богатой историей или архитектурными красотами. Однако этот некрополь овеян жутковатой славой. Первые могилы здесь были братскими — здесь хоронили умерших заключенных Безымянского лагеря, организованного накануне войны. Позже свое последнее пристанище здесь нашли военнопленные из Румынии, Венгрии и Германии. В конце сороковых годов власти провели массовую эксгумацию и кремацию тел, а в пятидесятых здесь начали хоронить жителей города. Но зловещая репутация у этого некрополя осталась. Для полноты ощущений любители мистики приходят сюда в дождливую погоду.