Россияне назвали 10 самых красивых городов страны

Основная борьба развернулась между двумя столицами. Опрос сервиса «Работа.ру» показал, какие города России граждане считают самыми красивыми с точки зрения архитектуры, исторических и памятных мест, современного ландшафта, улиц, природы и зон отдыха и развлечения.

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В итоге первое место с большим отрывом (51%) занял Санкт-Петербург. На втором месте с результатом 36% расположилась Москва.