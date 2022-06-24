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1 час назад

Россияне назвали 10 самых красивых городов страны

Inc-News

Основная борьба развернулась между двумя столицами. Опрос сервиса «Работа.ру» показал, какие города России граждане считают самыми красивыми с точки зрения архитектуры, исторических и памятных мест, современного ландшафта, улиц, природы и зон отдыха и развлечения.

Россияне назвали 10 самых красивых городов страны
Фото: Inc-NewsInc-News

В итоге первое место с большим отрывом (51%) занял Санкт-Петербург. На втором месте с результатом 36% расположилась Москва.

Также в ТОП-5 красивых городов страны вошли Казань, Сочи и Калининград. А в десятку – Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Владивосток и Тюмень.

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