Пляжи в Подмосковье, где можно купаться

В Москве прогнозируют по-настоящему жаркое лето. Такую погоду не хочется проводить в городе, и многие выезжают на природу. Более того, даже в Подмосковье можно найти пляжи, где разрешено купаться. В материале “Рамблера” — места, где можно освежиться в жаркий день.

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Водоем Южный, Подольск

Этот пляж примечателен тем, что сюда завозили белый кварцевый песок, поэтому, отдыхая здесь, вы можете почувствовать себя, как на курорте. Из-за этого вода кажется более голубой, да и вид в целом становится приятнее. Зона отдыха полностью благоустроена для отдыхающих: здесь есть туалеты, кабинки для переодевания, а неподалеку расположились кафе и рестораны, где можно отдохнуть.

Озеро Сенеж, Солнечногорск

На берегу одного из наиболее крупных озер Подмосковья расположилась удобная зона отдыха. Можно отдохнуть на платных пляжах, оборудованных лежаками, а можно пройти в бесплатную зону, если у вас есть с собой полотенца и зонты. Также сюда приезжают любители активных видов спорта: кайтсерфинга и виндсерфинга. На берегу есть лодочная станция, поэтому можно сплавать на центр озера, где отдыхающих не так много. Если вы планируете отдых на несколько дней, то можете воспользоваться турбазой и гостиницами, расположенными недалеко от берега.

“Малибу”, Мытищи