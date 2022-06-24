Россияне массово устремились на поездах в три города

Самыми популярными городами для путешествий на поезде среди россиян в июне стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

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Согласно данным бронирований билетов с отправлением с 1 по 30 июня, отечественные туристы массово устремились в столицу — доля направления составила 23,4 процента от общего количества оформленных заказов, а средняя цена билета — 3,4 тысячи рублей. Следом идет Санкт-Петербург, его выбрали 10 процентов россиян (стоимость поездки — порядка 3,9 тысячи рублей). На третьем месте расположился Сочи — пять процентов от всех заказов (2,7 тысячи рублей).

Также в июне туристы часто отправляются на поездах в Краснодар (4,1 процента), Ростов-на-Дону (2,6 процента), Нижний Новгород (1,7 процента), Анапу (1,6 процента) и Екатеринбург (1,5 процента). Стоимость билетов по этим направлениям находится в диапазоне от 2,3 до 4,2 тысячи рублей. Замыкают топ-10 Тюмень (1,3 процента) и Казань (1,2 процента).