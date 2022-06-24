На пляжах в Волгоградской области нашли микробов и паразитов

Регуправление Роспотребнадзора продолжает следить за качеством воды и песка в местах рекреации в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, одна проба воды из водоема превысила норматив по микробиологическим показателям.
При этом исследованные пробы воды соответствуют санитарно-химическим, вирусологическим, радиологическим и паразитологическим требованиям по всем показателям. Возбудители патогенных кишечных инфекций не выявлены.
Также одна из проб песка не соответствует нормативам по паразитологическим показателям. В остальном пробы отвечают требованиям.
Волгоградцам напоминают, что купаться в местах необорудованных для этой цели нельзя.