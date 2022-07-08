Как попасть на озеро любви в Архызе

Одно из самых известных озер, расположенных в окрестностях Архыза. Его второе название — Суук-Джюрек-Кёль, что в переводится как холодное сердце. Туристов привлекает его необычная форма, а "Рамблер" рассказывает, как сюда добраться.

Фото: Алексей Андреев/vk.com Алексей Андреев/vk.com

Озеро располагается на высоте 2350 метров над уровнем моря в Тебердинском заповеднике неподалеку от Архызского седла. До ближайшего населенного пункта — поселка Архыз — 7,5 километра.

Самый простой способ сюда попасть — найти в поселке гида, который покажет дорогу и расскажет все, что знает об этих удивительных местах. Но маршрут доступен и для самостоятельных путешественников, помните только, что в горы нельзя ходить в одиночку, а отправляться в поход нужно утром, чтобы успеть вернуться до темноты. Сумерек юге практически не бывает, как только сядет солнце, сразу наступит кромешная темнота.

Тропа к озеру начинается прямо в поселке, достаточно перейти мост через Большой Зеленчук и вы окажетесь в начале пути. При входе в заповедник с вас возьмут небольшую плату, дальше нужно свернуть налево и двигаться вдоль речки. После ручья тропа резко уйдет вправо и дальше нужно будет двигаться все время вверх вплоть до седловины перевала Архызское седло. Проходите по ней от края до края и продолжаете подъем в том же направлении. Через двести метров вы увидите озеро.