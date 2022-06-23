Министр туризма рассказал о стоимости отдыха в Крыму

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, временное ограничение полетов в 11 аэропортов РФ, в том числе в Крым, продлено до 30 июня. При этом добраться до полуострова можно альтернативными маршрутами. Ценообразование, как рассказал Волченко, динамическое. Чем ближе к дате выезда, тем выше может быть цена. Стоимость зависит и от класса поезда.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Если мы говорим о плацкартных вагонах, там порядка 3 500 рублей стоит в одну сторону, а если это купе, то от 5 тысяч. На билеты есть по определенным датам дефицит, мы обращали на это внимание федерального центра. В этом направлении проводится серьезная работа»,

– сказал министр курортов и туризма республики Крым.

По его словам, около 30 % туристического потока формируется организованными туристами, которые покупают пакетированные туры. Волченко также подчеркнул, что есть тур с автобусными путешествиями, предложения с трансферов. Отель трех звезд с завтраками на двоих будет стоить порядка 30–35 тысяч рублей.

«Через Крымский мост обеспечили порядка 60 % автомобильного сообщения. Сейчас это как минимум 65 %, поток растет. Туристов на автомобилях нельзя называть неорганизованными, потому что люди бронируют размещение в санаториях или отелях и доезжают туда на своем транспорте»,

– отметил министр.

По его словам, в Крыму за последние 8 лет отремонтировали более 1 тысячи километров дорог, передает «Общественная служба новостей».

«Мы приглашаем сюда туристов на автомобилях. Здесь есть и горная местность, есть южный берег, западное побережье, восточное. Они разные по природе, берегу, пляжам, по средствам размещения. Часто сейчас туристы бронируют несколько дней на южном берегу, потом переезжают»,

– сказал он.

Такой вариант путешествия в настоящее время становится более популярным, заключил Волченко.