Где в России празднуют День огурца

Огурцы научились культивировать раньше, чем помидоры. Этот овощ, выращенный в Суздальском уезде, привозили на рынки во многие крупные города России. А в 2001 году генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника подал идею учредить городской праздник – День огурца. Почему он так популярен у туристов, расскажет “Рамблер”.

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Почему огурцы?

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Как уже было упомянуто, огурец – главная культура, которую выращивают в Суздале. Некогда селекция этого овоща носила исключительно народный характер. А сколько было придумано рецептов с огурцами! И для многих – свои секреты. Так лет сто назад хозяйки верили, что для успешной засолки, нужно попросить помощи у Акилы-огуречника – своими руками смастерить оберег и поместить его внутрь бочки. Куклу делали из натуральной некрашеной ткани, а ее голову обязательно набивали семенами горчицы. Этот секрет позволял уберечь соленые огурчики от плесени.

Праздник – День огурца – отмечают в третью субботу июля. Как правило, к этому сроку на суздальских грядках поспевает новый урожай огурцов. Им и угощают гостей в праздничный день. В 2022 году 16 июля в Суздале пройдет юбилейный, двадцатый День огурца.

Атмосфера праздника

Официальной площадкой праздника является Музей деревянного зодчества (улица Пушкарская, дом 27Б). Но очевидцы говорят, что гулянья идут по всему городу Суздаль. Туристы могут посетить “Засолочный”, “Обжорный” и “Ремесленный” ряды, где их научат художественной резьбе на овощах, засолке огурцов, изготовлению старинного оберега Акилы-огуречника.

Праздник, как и подобает, сопровождается громкой музыкой (выступлениями фольклорных коллективов), конкурсами (частушек, например). Проводят и соревнования для тех, кто хочет помериться “силушкой богатырской”.

Есть еще одна традиция на празднике огурца – в небо запускают гигантскую куклу в виде огурчика, а тому, кто ее найдет, вручают ценный приз.

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