Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Новый пешеходный туристический маршрут запустят в Рязани

Lenta.ru

В Рязани запустят новый турмаршрут, об имеющихся планах в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора региона Павел Малков.

Новый пешеходный турмаршрут запустят в Рязани
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно задумке, пешеходный маршрут должен объединить самые знаковые места города — Кремль, набережную Трубежа, Лыбедский бульвар, а также Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО). В настоящий момент, уточнил Малков, специалисты прорабатывают общую концепцию и отдельные детали маршрута.

«Накануне провел выездное совещание, где обсуждали первоочередные задачи — благоустройство объектов, которые увидят туристы, создание инфраструктуры: дорожек, парковок, прокатов. Обязательно обсудим с рязанцами разные варианты»,

— отметил глава региона, добавив, что считает необходимым установить ряд четких правил в благоустройстве и застройке Рязани в целом.

Ранее сообщалось, что главный турмаршрут Тобольска станет интеракционным: жители и гости города смогут узнать больше об объектах культурного наследия благодаря QR-кодам, которыми снабдят все достопримечательности главного турмаршрута.

Отдых в России,Павел Малков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители