Туристы раскритиковали курорт на соленых озерах Соль-Илецка

Курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке открылся 20 июня. В первый день открытия его посетили почти 2 000 человек. Довольны отдыхом среди туристов остались не все.
Гневные отзывы отдыхающих появились как в группах Соль-Илецка в «ВКонтакте» и на официальной странице курорта после его открытия. Претензии у туристов возникли к неработающим детским площадкам, закрытым кафе и возможности пройти на территорию озер по билету лишь один раз.
Также отдыхавших возмутило состояние лежаков. Приходилось брать их из общей «кучи», собирать и оттирать самостоятельно.
«На территории не работает ни одно кафе, детей накормить нечем, администрация даже не идет на встречу – сходить купить детям хоть какой-нибудь нибудь еды... Шезлонги Внимание!!! Стоят в куче , грязные, идешь берёшь, собираешь, слюной оттираешь... На территории идут строительнт-восстановительные работы, шумят болгарки-циркулярки. Открыты здесь только турникеты и ФСË (пунктуация сохранена)», - написала возмущенная туристка.
Представитель курорта прокомментировал ситуацию. По его словам, в день открытия работало одно кафе на 70 посадочных мест, где могли поесть все желающие. Точки общепита на центральной аллее должны запустить в течение недели. Также завершабтся работы по установке батутов и аттракционов. В администрации курорта отметили, что такая ситуация сложилась из-за того, что вход на территорию до 20 июня был запрещен для всех.