Туристы раскритиковали курорт на соленых озерах Соль-Илецка

Курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке открылся 20 июня. В первый день открытия его посетили почти 2 000 человек. Довольны отдыхом среди туристов остались не все.

Фото: ProOren ProOren

Гневные отзывы отдыхающих появились как в группах Соль-Илецка в «ВКонтакте» и на официальной странице курорта после его открытия. Претензии у туристов возникли к неработающим детским площадкам, закрытым кафе и возможности пройти на территорию озер по билету лишь один раз.

Также отдыхавших возмутило состояние лежаков. Приходилось брать их из общей «кучи», собирать и оттирать самостоятельно.

«На территории не работает ни одно кафе, детей накормить нечем, администрация даже не идет на встречу – сходить купить детям хоть какой-нибудь нибудь еды... Шезлонги Внимание!!! Стоят в куче , грязные, идешь берёшь, собираешь, слюной оттираешь... На территории идут строительнт-восстановительные работы, шумят болгарки-циркулярки. Открыты здесь только турникеты и ФСË (пунктуация сохранена)», - написала возмущенная туристка.