Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
30 минут назад

Туристы раскритиковали курорт на соленых озерах Соль-Илецка

ProOren

Курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке открылся 20 июня. В первый день открытия его посетили почти 2 000 человек. Довольны отдыхом среди туристов остались не все.

Туристы раскритиковали курорт на соленых озерах Соль-Илецка
Фото: ProOrenProOren

Гневные отзывы отдыхающих появились как в группах Соль-Илецка в «ВКонтакте» и на официальной странице курорта после его открытия. Претензии у туристов возникли к неработающим детским площадкам, закрытым кафе и возможности пройти на территорию озер по билету лишь один раз.

Также отдыхавших возмутило состояние лежаков. Приходилось брать их из общей «кучи», собирать и оттирать самостоятельно.

«На территории не работает ни одно кафе, детей накормить нечем, администрация даже не идет на встречу – сходить купить детям хоть какой-нибудь нибудь еды... Шезлонги Внимание!!! Стоят в куче , грязные, идешь берёшь, собираешь, слюной оттираешь... На территории идут строительнт-восстановительные работы, шумят болгарки-циркулярки. Открыты здесь только турникеты и ФСË (пунктуация сохранена)», - написала возмущенная туристка.

Представитель курорта прокомментировал ситуацию. По его словам, в день открытия работало одно кафе на 70 посадочных мест, где могли поесть все желающие. Точки общепита на центральной аллее должны запустить в течение недели. Также завершабтся работы по установке батутов и аттракционов. В администрации курорта отметили, что такая ситуация сложилась из-за того, что вход на территорию до 20 июня был запрещен для всех.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители