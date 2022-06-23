Чуйский тракт хотят расширить из-за возросшего турпотока

Пандемия и международные санкции сделали Сибирь одним из главных туристических регионов страны. Об этом заявил помощник президента России Игорь Левитин на IX Международном транспортном форуме в Новосибирске.

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Вопросы развития туризма в Сибири обсудили на специальном круглом столе «Развитие транспортной инфраструктуры приоритетных территорий развития туризма в СФО» в рамках Международного транспортного форума, проходящего в эти дни в Новосибирске. По словам участников круглого стола, главные достопримечательности региона могут стать драйверами развития экономики и обеспечить сибиряков рабочими местами. Главная задача власти – обеспечить их доступность для туристов.

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«Вы, наверное, видите, как Сибирь стала замечаться людьми из Центральной части России, когда мы, по сути, стали заблокированы от тех стран, в которые привыкли выезжать. Поэтому Сибирь теперь будет прирастать туризмом»,

– заявил Игорь Левитин.

По его словам, вопросы развития туризма и транспортной доступности Сибири будут обсуждать на одном из ближайших заседаний Госсовета под руководством Путина. Повестку будущего заседания формировали в Новосибирске.

Аэропорт Толмачево и федеральная сеть дорог, которая проходит через Новосибирск, принимает значительную часть сибирского туристического потока, заявляют власти региона. При этом выросли и показатели внутреннего автомобильного туризма в самой области.

«Отношение к туристическому потенциалу Новосибирской области было излишне сдержанным. Но пандемия изменила ситуацию. Сейчас растет поток внутреннего автомобильного туризма. Новосибирцы изучают Сузун, Колывань, Маслянино»,

– сообщил глава региона Андрей Травников.

По его словам, из других регионов в Новосибирск приезжают с медицинскими целями. Обское море и Чаны привлекают любителей рыбалки, активного и пляжного отдыха. Кроме того, у нас развит туризм выходного дня.

«Люди приезжают на выходные, максимум на неделю или две. Никто не планирует терпеть длинную дорогу. Для нас очень критична транспортная доступность. Для развития межрегионального туризма в Сибири очень важно развитие всей транспортной инфраструктуры»,

– заявил Андрей Травников.

На круглом столе обсуждали вопросы развития региональной авиации и строительства аэропортов в Шерегеше и Усть-Коксе и даже новой трассы из Шерегеша в Горный Алтай. По словам Игоря Левитина, не все предложения из регионов Сибири можно реализовать за счет федерального бюджета. Нужна единая программа развития транспортного каркаса Сибири.

По словам Андрея Травникова, одним из самых важных шагов для улучшения транспортной инфраструктуры региона должно стать решение о расширении Чуйского тракта: «Реконструкция Чуйского тракта и разделение потоков, если не в горной части, то хотя бы на территории Новосибирской области и Алтайского края, где основной поток туристов – по-другому не доехать до Горного Алтая – вот этот вопрос, конечно, очень важен».