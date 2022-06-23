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3 минуты назад

Казань стала одним из самых популярных городов для летних путешествий

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Столица Татарстана заняла пятое место в рейтинге сервиса для путешественников OneTwoTrip. На Казань приходится 3,3 % от всех бронирований отелей.

Самые популярные города для летних путешествий
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Самым популярным городом для летних путешествий стал Санкт-Петербург – на северную столицу приходится 16,8 % бронирований. Второе место занимает Москва – 9,2 %, третью строку занимает Сочи – 7,3 %»,

– сообщается в исследовании.

На четвертом месте находится Анапа, у нее 4 %, на пятом – Казань с 3,3 %. После расположились Калининград, Лондон, Стамбул и Геленджик. Чаще всего в Казань планируют приезжать на три дня, средний срок путешествия составляет пять дней. В Сочи и Анапе туристы задерживаются на неделю.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Казань вошла в пятерку лучших российских городов для бизнеса.

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