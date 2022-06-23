Самые популярные города для летних путешествий

Столица Татарстана заняла пятое место в рейтинге сервиса для путешественников OneTwoTrip. На Казань приходится 3,3 % от всех бронирований отелей.

На четвертом месте находится Анапа, у нее 4 %, на пятом – Казань с 3,3 %. После расположились Калининград, Лондон, Стамбул и Геленджик. Чаще всего в Казань планируют приезжать на три дня, средний срок путешествия составляет пять дней. В Сочи и Анапе туристы задерживаются на неделю.