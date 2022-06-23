Куда сходить в Анапе кроме моря

В интернете продолжаются обсуждения того, что водоросли отпугивают некоторых туристов от купания в море. Но Анапа – не только пляжный отдых. Власти курорта так любят туристов, что им здесь даже установили памятник. Бесплатно посмотреть него и на маяк на закате, попасть на уличный концерт, порулить яхтой, поужинать в кафе с видом на море, прокатиться на самом высоком на юге и Северном Кавказе колесе обозрения – лишь малая часть того, что можно сделать в Анапе за выходные. «ФедералПресс» составил топ мест для посещения.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Маяк Анапский на закате

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Исторический маяк основали в 1898 году. Во время Великой Отечественной войны Анапа была оккупирована фашистами, и его разрушили, но потом восстановили. Сейчас маяк Анапский является достопримечательностью города, находится на набережной, недалеко от пляжа «Высокий берег», адрес: Кирова, 2.

Вечерняя Анапа, мэр и уличные музыканты

По вечерам в центре Анапы собирается очень много людей. Курорт утопает в иллюминации и музыке, которая доносится из всех кафе. Манят и невероятные ароматы жаркого – сложно пройти мимо. Можно дегустировать блюда и напитки местных виноделен, глядя на море и закат. Многие приходят со своей едой и устраивают вечерний пикник на набережной, выглядит это вполне культурно.

Если посчастливится, удастся попасть на настоящий концерт бесплатно. Мэр Анапы Василий Швец в 2022 году поддержал уличных музыкантов и не только не стал запрещать им выступать, но и обещал помочь с местами для выступлений. 10 июня об этом он заявил на встрече с ними.

А 12 июня, в День России, публику несколько часов развлекала группа GOLDEN PRIDE, перепевая хиты любимых исполнителей: от песен «Арии» до Софии Ротару. Концерт шел так долго, потому что зрители не хотели отпускать музыкантов.

Памятник туристу 18+ и (не)запрещенные фото

Власти Краснодарского края борются с бизнесменами, которые зарабатывают на фотографировании туристов с животными на пляжах. Но сделать снимок с живностью все-таки получится. Трех бегемотов, выныривающих прямо из-под земли, можно увидеть недалеко от центрального пляжа. Ориентир – отель «Фотини». Там же есть речка Анапка с уточками и лебедями, у них недавно появилось потомство. Туристов умиляют маленькие птенцы, которые уже с удовольствием позируют на камеру и неуклюже окунают длинные шеи в воду.

В этом же месте установлен памятник отдыхающему туристу – скульптура обнаженного мужчины со шляпой на животе. Другую скульптуру «Белая шляпа» можно увидеть в парке 30-летия Победы, но уже без мужчины.

Некоторые туристки рассказывают, что в июне 2022 года в Анапе появились фотосессии с афроамериканцами, но, как выяснилось, стоят они 4 тысячи рублей. Об этом зарубежные гости говорят уже после того, как снимки сделаны.

Самое высокое чертово колесо на юге и американские горки

В парке развлечений «Книга джунглей» есть экстремальные аттракционы, такие как «Евростар» – перевернутые американские горки, «Башня свободного падения», «Маятник», водные горки, «Дикая мышь». Для любителей мистики работает замок страха, расположенный рядом с туалетом, и дом с приведениями. А те, кто умеют стрелять, могут забрать из тира плюшевого мишку или гуся.

Кроме того, в парке «Книга Джунглей» можно побороть страх высоты и полюбоваться, как застроили Анапу за последние несколько лет, с 70 метров – на Чертовом колесе. Оно самое высокое на юге и Северном Кавказе. Кабинки здесь полузакрытые, поэтому можно почувствовать себя в безопасности. Парк расположен на Красноармейской д. 1.

«Формула 1» и обзор города с высоты птичьего полета

Вообще, в Анапе целых 6 колес обозрения. В парке 30-летия Победы есть еще одно – с полностью закрытыми кабинками, внутри прохладно – работает кондиционер. С самой верхней точки очень хорошо видно море, центр города и аквапарк. Есть и другие аттракционы для взрослых и детей. Туристов привлекает картинг «Формула 1». Сам парк расположен на ул. Горького, 1а – недалеко от центрального пляжа.

Морские прогулки, 400 и 800 ступенек

В окрестностях Анапы есть популярные туристические места: «400 ступенек» и «800 ступенек». С высоты открывается впечатляющий вид на Черное море. Если преодолеть все ступеньки, то вас ждет в море без водорослей, но пляж будет галечный.

Если хочется скоротать час-два, то можно отправиться на морскую прогулу на теплоходе. Билеты продаются в кассах морского вокзала. За дополнительную плату капитан уступит вам на несколько секунд руль. Также можно взять в прокат яхту и отправиться в море только со своей компанией.

Аквапарк Золотой Пляж

Если море покажется холодным или надоест отдыхать на пляже, можно пойти в современный аквапарк. Его сложно не заметить, он находится за центральным пляжем, а огромные горки видно издалека. Адрес: ул. Гребенская, 1.

Главная сцена Анапы «Летняя эстрада»

Здесь выступали Лепс, Киркоров, в ближайшее время пройдет концерт «Арии», шоу Юрия Куклачева с дрессированными котами, также выступят юмористы Мясников и Рожков, которые запомнились публике переодеванием в бабушек. Адрес зала: ул. Горького, 1Д.

Кто живет на дне океана?!

В Анапе есть несколько океанариумов. Самый большой «Риф» находится на проспекте Революции, 3.