Туристы из «большой» России рассказали, почему выбрали Калининград

В Калининградской области идёт разгар туристического сезона. Боятся ли путешественники европейских санкций, почему они предпочли эксклав другим курортам России и как им у нас — в опросе «Клопс».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс» Александр Подгорчук / «Клопс»

Позагорать не удалось

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Паре туристов из Санкт-Петербурга Сергею и Анне (имена изменены, ред.) за неделю отдыха в Калининградской области так и не удалось искупаться в море. По словам петербуржцев, этот факт не значит, что отпуск не удался.

«Нам очень всё понравилось, хоть позагорать так и не удалось. Больше всего оценили центр Калининграда, Светлогорск и Зеленоградск. Ехать было не страшно, мы отдыхаем и не читаем новостей», — поделились собеседники «Клопс».

Пенное, пляжи и музеи

Андрей и Кристина из Петербурга (имена изменены) выбрали Калининград, «потому что больше ехать некуда». Пара рассказывает, что давно хотели побывать в области.

«Очень красивый город с немецкой архитектурой. Она больше всего понравилась. Я давно мечтала сюда приехать. Хотим обязательно попробовать пляжный отдых на Куршской косе. Какие здесь пляжи красивые у вас! Ехать было не страшно, несмотря на новости о запрете литовского транзита. Очень понравилось вкусное пенное в «Резиденции королей». Были в Музее янтаря. Не сказали бы, что «вау», но в целом понравилось. Ещё хотим посетить Музей Мирового океана», — рассказали гости региона.

Бодрящая водичка

Гостья региона Галина приехала на отдых с детьми из Белгорода. Отвечая на вопрос, не страшно ли было ехать в эксклав, улыбается: «Из Белгорода? Поверьте, не страшно», — посмеялась мама двоих детей-подростков.

Семья рассказала, что больше всего они оценили калининградские пляжи.

«Нам здесь больше всего понравилось море и прибрежные города: Светлогорск и Зеленоградск. Водичка бодрящая, очень освежающая», — с иронией отметил сын Галины.

Куриный суп и визит к дочери-студентке

Елена с младшей дочерью приехали из Волгограда в гости к старшей — студентке БФУ имени Канта. «Хотим посмотреть все ближайшие прибрежные города, понравилась вкусная еда в ресторанах: паста, пицца и куриный суп. Оценили архитектуру. Жаль, что отменили прямой рейс, пришлось лететь через Москву с пересадкой», — поделились туристы.

Форты и остров Канта

Яна из Обнинска выбрала Калининград на время отпуска после хороших отзывов родственников. «Мы наслышаны, что это прекрасный город и решили отправиться сюда. Здесь у нас живут друзья. Обязательно посмотрим Остров Канта, Музей Океана. Хотим посетить знаменитые форты. Ехать было совсем не страшно. Мы трезво оцениваем ситуацию и знаем, что в России нет проблем с авиасообщением», — ответила девушка на вопросы «Клопс».