В Москве откроют пляж на крыше небоскреба

В столице появится уникальный пляж, который станет первой в России курортной площадкой, расположенной на крыше жилого комплекса небоскребов. Кроме того, находясь на расстоянии 180 метров от земли, пляж сможет претендовать на статус одного из самых высокорасположенных в мире, сообщает компания Aeon Development, выступающая автором креативной концепции.

Фото: Мир квартир Мир квартир

В мировой практике использование крыш небоскребов для организации пляжных зон с джакузи, лежаками для принятия солнечных ванн и даже с бассейнами является редкостью. Такие объекты размещаются в лучших отелях либо в многофункциональных комплексах, объединяющих офисную и гостиничную составляющую, сразу становятся достопримечательностью и получают международную известность.

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На сегодняшний день в России не существует примеров создания пляжей на кровлях жилых небоскребов. Первым таким проектом станет жилой комплекс River Park Towers Кутузовский, который Aeon Development реализует на Кутузовском проспекте на берегу Москвы-реки. Масштабный ЖК в стиле эко-футуризма будет состоять из пяти небоскребов высотой в 45-46 этажей. Девелопер при участии архитектурного бюро Wowhaus разработал концепцию благоустройства кровель, которая будет отличаться комплексом уникальной инфраструктуры.

Пляжная зона будет охватывать сразу пять крыш совокупной площадью около 2,5 тыс. кв. м. Такой масштаб позволяет организовать насыщенное пространство с комфортным зонированием, а многослойные стеклянные ограждения высотой в 4 метра гарантируют посетителям полную безопасность.

На высоте 180 метров появится пляж с джакузи, удобными лежаками, душевыми комнатами и санузлами. Посетители смогут комфортно проводить время в воде и принимать солнечные ванны. Поблизости будут расположены кухни с грилями, что позволит совместить пляжный отдых с барбекю. Здесь же появятся места для занятий йогой, отвечающие актуальным практикам оздоровления. Йога на пляже – является одним из самых модных летних трендов.

Укрыться от непогоды позволят купольные беседки-иглу, рассчитанные на 4-8 человек. Беседки оборудованы обогревом, верхним освещением, аудиосистемой, WiFi и зарядными устройствами и, конечно, дизайнерской мебелью. Для каждой кровли и пляжной площадки разработан комплексный проект озеленения, адаптированный под климат высоких этажей. Растения подобраны таким образом, чтобы крыши оставались декоративными круглый год. С помощью деревьев и кустарников в кадках будет поддерживаться зонирование пространства, что позволит сделать пребывание в зоне джакузи приватным.

Новый пляж на крышах московских небоскрёбов станет одними из самых высокорасположенных и одними из самых насыщенных досуговой инфраструктурой в мире. В числе лучших примеров – занесенный в Книгу рекордов Гиннесса бассейн на крыше гостиницы Address Beach Resort в Дубае. Постояльцы могут отдыхать на высоте 294 метра (77 этаж). В Сингапуре находится знаменитый комплекс Marina Bay Sands, на 57 этаже которого размещен переливной бассейн, джакузи, зоны для загара.