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32 минуты назад

АТОР: В Сочи почти все места в отелях All Inclusive выкуплены туристами до конца лета

Где и что

В России растет интерес к внутреннему туризму, свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России (АТОР), согласно которым почти все номера в отелях Сочи, работающих по системе All Inclusive («все включено»), уже выкуплены до конца сезона.

В Сочи выкуплены места в отелях All Inclusive до конца лета
Фото: Где и чтоГде и что

По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в июне спрос на проживание в отелях All Inclusive в Сочи превысил прошлогодние значения на 3%. Интересно, что еще в мае загрузка этих отелей была на 10% ниже, чем год назад.

«Отели Краснодарского края в этом сезоне пользуются очень большим спросом. Уже сейчас многие гостиницы встали в стоп до осени, но даже на этот период найти там свободный номер будет сложно»,

— подтвердили представители туроператора ANEX Tour.

В то же время эксперты отмечают, что острая нехватка свободных мест в гостиничных комплексах наблюдается именно в Сочи. А вот на других курортах еще есть доступные номера в отелях, работающих по системе «все включено».

Также любопытно, что хоть номерной фонд Сочи раза в три больше чем в той же Анапе, отелей All Inclusive, находящихся на первой береговой линии в Сочи в разы меньше. Именно этим и объясняется быстрая заполняемость подобных гостиниц в столице зимних Олимпийских игр 2014 года.

Ранее портал «Где и что» сообщал, что туристы могут быть лишены возможности обменять валюту в отелях Турции.

Отдых в России,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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