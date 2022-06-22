Толпы туристов на пляже в Анапе возмутили местных жителей

Жители Анапы возмутились большим числом туристов на местных пляжах. Толпы отдыхающих попали на видео, оно опубликовано в Instagram-аккаунте, освещающем жизнь курортного города (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных в сети кадрах виден песчаный пляж и множество людей. Можно заметить, что между группами туристов почти нет свободного места. Уточняется, что ролик был снят в субботу, 18 июня, на пляже в поселке Витязево, который входит в состав муниципального образования «город-курорт Анапа».

«Посмотрите, море красивое, чистое. А что народ натворил? Они взяли и сюда все приехали»,

— комментирует происходящее местный житель.

Видео вызвало неоднозначную реакцию в сети. Некоторые пользователи признались в нежелании отдыхать в Анапе. «Больше никогда туда не поеду», «Разве это отдых?», — писали они.