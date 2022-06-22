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1 час назад

Толпы туристов на пляже в Анапе возмутили местных жителей

Lenta.ru

Жители Анапы возмутились большим числом туристов на местных пляжах. Толпы отдыхающих попали на видео, оно опубликовано в Instagram-аккаунте, освещающем жизнь курортного города (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Толпы туристов на пляже в Анапе возмутили местных жителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных в сети кадрах виден песчаный пляж и множество людей. Можно заметить, что между группами туристов почти нет свободного места. Уточняется, что ролик был снят в субботу, 18 июня, на пляже в поселке Витязево, который входит в состав муниципального образования «город-курорт Анапа».

«Посмотрите, море красивое, чистое. А что народ натворил? Они взяли и сюда все приехали»,

— комментирует происходящее местный житель.

Видео вызвало неоднозначную реакцию в сети. Некоторые пользователи признались в нежелании отдыхать в Анапе. «Больше никогда туда не поеду», «Разве это отдых?», — писали они.

Другие, напротив, не разделили возмущение автора. «Каждый год обязательно кто-нибудь удивляется, что на море много людей», «Опять смуту наводят», — отмечали юзеры.

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