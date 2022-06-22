Россиянка поделилась впечатлениями от поездки в Актау

Российская путешественница побывала на курорте в казахском городе Актау и заявила, что там не хуже, чем в Турции.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В блоге на «Яндекс.Дзен» она отметила, что из Москвы до каспийского курорта долетела за 2,5 часа, а отель, в котором она остановилась, находился в 50 км от аэропорта. В Турции есть такой же отель, но проживание в нем обошлось бы на 42 тысячи рублей дороже.

Туристке понравился песчаный и просторный пляж, прозрачная вода в Каспийском море. Сейчас температура воды составляет 22-23 градуса. По ее словам, отдыхающим не нужно заранее занимать шезлонги, так как места хватает всем.

Россиянка отметила, что на курорте действовала система «все включено»: подавали морепродукты, рыбу, мясо, популярные блюда российской кухни.