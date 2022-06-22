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20 минут назад

Россиянка поделилась впечатлениями от поездки на каспийский курорт в Актау

runews24.ru

Российская путешественница побывала на курорте в казахском городе Актау и заявила, что там не хуже, чем в Турции.

Россиянка поделилась впечатлениями от поездки в Актау
Фото: runews24.rurunews24.ru

В блоге на «Яндекс.Дзен» она отметила, что из Москвы до каспийского курорта долетела за 2,5 часа, а отель, в котором она остановилась, находился в 50 км от аэропорта. В Турции есть такой же отель, но проживание в нем обошлось бы на 42 тысячи рублей дороже.

Туристке понравился песчаный и просторный пляж, прозрачная вода в Каспийском море. Сейчас температура воды составляет 22-23 градуса. По ее словам, отдыхающим не нужно заранее занимать шезлонги, так как места хватает всем.

Россиянка отметила, что на курорте действовала система «все включено»: подавали морепродукты, рыбу, мясо, популярные блюда российской кухни.

Рядом с гостиницей находился местный парк развлечений Tetysblu, а также аквапарк.

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