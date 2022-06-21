Топ-10 рыбных мест Подмосковья

Лето – не только время отпускного отдыха на морском побережье. Это пора, когда можно заняться любимым хобби, например, рыбалкой: ни для кого не секрет, что в регионе открыто много мест, где можно за деньги поймать на крючок зеркального карпа или форель. Подборку 10 мест с не менее хорошим клевом для любителей порыбачить составило Минкультуры и туризма Подмосковья. Подмосковье богато водоемами, реками и озерами, где можно отдохнуть со спиннингом, наслаждаясь тишиной, чистым воздухом и природными красотами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Топ-10 подмосковных водоемов, рекомендуемых министерством для летней рыбалки, открывает Москва-река. Именно здесь водится более 30 видов рыбы, самые распространенные – судак, жерех, карась и щука. Река протекает практически через всю область, поэтому рыбачить можно в разных местах, но лучше всего в окрестностях Кубинки, Звенигорода, Бронниц, Жуковского, Коломны, на берегах деревни Поречье (Рузский г.о.) и села Фаустово (Воскресенский г.о.). Самые чистые участки реки расположены около деревни Барсуки, выше и ниже Звенигорода, около поселка Ильинское в г.о. Красногорск.

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Вторую строчку министерского рейтинга заняло Истринское водохранилище. Это одно из самых популярных мест отдыха у воды в Московской области. Здесь ловят и на удочку, и на спиннинг, и с лодки, и с берега. Лучшие места для рыбалки: деревни Лечищево, Ламишино, Рождественно, Лопотово, Пятница – здесь можно поймать щуку, окуня, уклейку, плотву, леща, судака.

Можайское водохранилище в этом списке заняло почетное третье место. Населенные пункты на берегу водохранилища – Горки, Горетово, Красновидово, Поречье. Рыбачить лучше именно в этих местах. Мелкую щуку нужно искать в мелких заливах у берегов водоема, а окуня – подальше от берега.

Клязьминское водохранилище – один из крупнейших и красивейших искусственных водоемов Подмосковья – расположено в пределах городских округов Химки, Долгопрудный и Мытищи. Чтобы насладиться чистой водой и живописной природой, летом на 4-й в топ-10 водный объект съезжается огромное количество отдыхающих. Здесь расположено множество баз отдыха и пляжей, поэтому придется постараться, чтобы найти уединенное место для рыбалки. Лучшие «рыбные места» недалеко от станций «Водники» и «Хлебниково», деревни Троицкое, Сорокино и Семкино. Сюда ходят порыбачить на окуня, плотву, ерша, подлещика, леща, сома, щуку.

Пятым водным объектом в списке предпочтений Минкультуры и туризма Подмосковья стало Химкинское водохранилище, находящееся в зоне Москвы. Из-за близости к столице чаще других сюда приезжают рыбаки, у которых нет времени или возможности ловить рыбу на более далеких водоемах. Здесь с помощью поплавочной удочки можно поймать карася или плотву, а на спиннинг – щуку и окуня.

Шестое в этом списке Рузское водохранилище – весьма популярное место среди рыболовов-любителей. В любое время года в водохранилище ловятся лещ, щука, судак, окунь, плотва, ерш, уклейка, густера, иногда налим. Щуку лучше всего ловить у деревни Бунино, а около Щербинки водится судак

Седьмая по счету в рейтинге – река Протва – берет истоки в Можайском районе Московской области, протекает по Московской и Калужской областям и впадает в Оку в 12 км выше Серпухова. Рыбачить на Протве лучше в окрестностях Вереи, Протвина, деревнях Андреевское и Ревякино. Здесь водятся пескарь, подлещик, окунь, язь, карась, щука, плотва, жерех, красноперка, уклейка.

Озеро Сенеж, на каком бы месте в этом списке не находилось, – несомненно, одно из красивейших мест Подмосковья и просто рай для рыбной ловли и отдыха! Самое рыбное место – Малиновые острова, расположенные в устье реки Сестры, здесь водится судак, лещ, плотва, щука, окунь, карп, карась и ерш. На Сенеже есть рыболовно-спортивная база, где можно остановиться и взять лодку напрокат.

Занимающая девятую позицию река Пахра – один из самых крупных притоков Москвы-реки. Самые популярные места для рыбалки – участки реки вблизи плотины у деревень Шаганино и Новленское, ниже речной плотины Новленское, а также Зеленовский омут около села Зеленая слобода. Рыбу здесь ловят практически на все любительские и спортивные рыболовные снасти. Здесь можно поймать леща, густеру, пескаря и язя.