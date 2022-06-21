5 маршрутов для путешествия на автомобиле по России

Путешествуя на личном транспорте, можно останавливаться в самых красивых местах и к тому же неплохо сэкономить — такие поездки обойдутся гораздо дешевле ж/д- или авиабилетов. Тем не менее к длительной поездке на машине стоит приготовиться заранее: определить точный маршрут, изучив карты, советы местных жителей и опытных туристов, запастись водой и едой, подготовить машину, необходимые документы и деньги. Автопутешествия — это отличная возможность получить массу впечатлений, избавиться от стресса и негатива и даже перезагрузить свою жизнь.
За прекрасным пейзажем вовсе не обязательно ехать в Европу: в России и соседних государствах есть немало интересных автомаршрутов. «Вечерняя Москва» вместе с «Яндекс Путешествиями» собрали некоторые из них.
Этот путь по Западному Кавказу удивит альпийскими лугами с завораживающими вершинами скал и зелеными подножиями, водопадами и пещерами.
Дорога имеет протяженность всего около 200 км и заасфальтирована на всех участках, поэтому на это путешествие можно выделить всего один день. Но мы советуем все же задержаться в этом месте, чтобы насладиться красотами и посетить другие природные достопримечательности поблизости (Сахрайские и Университетские водопады, ущелье Мишоко, крепость Меот и др.).
Чтобы добраться до плато Лаго-Наки, от Краснодара поезжайте по трассе М4 «Дон» в сторону Джубги, затем поверните на Майкоп, проследуйте через весь город, двигайтесь по трассе P254 в сторону поселка Хаджох. Перед Даховской поворачивайте вправо, где дорога идет через мост на реке Белой. Отсюда вы доберетесь прямо до плато, наблюдая удивительные пейзажи за окном.
Для ночевки в Лаго-Наки или отдыха с близкими на несколько дней можно остановиться в санатории, турбазе или снять домик. Среди мест с отличным видом есть, к примеру, турбаза с отдельными коттеджами. В Краснодаре можно выбрать жилье с разным ценовым диапазоном. Уютным и комфортным для размещения будет Golden Tulip, который порадует доступными ценами. А для более роскошного отдыха подойдет, например, Boutique-hotel Romanoff.
Если вам хочется увидеть уютную русскую глубинку и красоту Волги, отправляйтесь через Нижний Новгород в Плес. Посмотрев древние памятники Новгорода, далее поезжайте вдоль Волги, загляните в один из старейших русских городов Городец, изучите там Музейный квартал. А когда доберетесь до Плеса, после культурной программы, отдайтесь созерцанию, ведь в этом уютном городке есть гора Левитана, умиротворяющие набережные, старые улочки.
Дорога составит примерно 290 км, по пути можно посмотреть еще много интересных поселений — Городец, Вичугу, Приволжск и др. Для построения маршрута можно выбрать несколько вариантов с учетом населенных пунктов, которые могут быть вам интересны, и придорожных кафе.
В Нижнем Новгороде можно остановиться в комфортном лофт-отеле, а в Плесе идеальным местом для жилья станет гостевой дом Софи.
Дорога от Фороса до Феодосии очарует прекрасными видами на море. Маршрут составляет около 230 км вдоль побережья Крымского полуострова. По пути можно заехать в Ялту, Гурзуф, Алушту, Судак и Коктебель, остановиться с палаткой на пляже или забраться на гору, отведать местную кухню в прибрежных ресторанчиках и погрузиться в неспешную жизнь приморских городов.
История отправного пункта этого маршрута — Фороса — началась еще в V в. до н. э., сейчас на этой древней земле гости могут посетить Форосский парк, церковь Воскресения Христова на Красной скале со знаменитой смотровой площадкой, дворец Кузнецова, который когда-то навещали Чехов, Шаляпин, Рахманинов и Горький. Заезжая в Ялту, конечно, загляните в Ласточкино гнездо, Ливадийский и Юсуповский дворцы, поднимитесь на Ай-Петри, если будет солнечно.
В Ялте стоит провести пару дней, чтобы успеть осмотреть главные достопримечательности. Далее, в Гурзуфе, можно посетить музеи Пушкина, Чехова и Коровина, полюбоваться горой Аю-Даг, скалами Адалары. По пути не пропустите Судакскую крепость и Золотые ворота в Коктебеле. Доехав до Феодосии, который, кстати, основали еще в VI веке до н. э., отдохните на Черноморском побережье. А после отправляйтесь наслаждаться знаковыми местами города: Генуэзской крепостью, храмами Иверской иконы и Георгия Победоносца, дачей Стамболи, Музеем Древностей и др.
В Форосе переночевать можно в гостевом доме «Мираж» с прекрасным видом на море или, например, в кемпинге «Крым».
Если вы решите задержаться в Ялте, то можно выбрать варианты при любом бюджете: «Лиго Морская» в 50 метрах от моря, пятизвездочная гостиница «Ореанда» и другие. В Феодосии есть и отели на набережной («Алые Паруса»), и спа-центры, и шикарные апартаменты (вилла «Коронелло»).
Дорога из Москвы в Тбилиси может стать полноценным отпуском и занимательным приключением. На поездку нужно потратить не меньше трех дней, но она точно того стоит: дивные картины, которые рисует природа на этом маршруте, не оставят равнодушными никого.
Чтобы преодолеть маршрут в несколько тысяч километров, придется остановиться на ночевку минимум дважды: в Ростове-на-Дону и во Владикавказе.
В Ростове, куда можно доехать из Москвы по федеральной трассе М4 «Дон», пристанищем автотуриста может стать симпатичный бутик-отель «Дубровский» в центре города или, например, «Маринс Парк Отель» рядом с Ростовским цирком.
Из Ростова нужно выдвигаться как можно раньше и ехать по автотрассе Е115/Е117 — по пути будут и Минеральные Воды, и Пятигорск, и Нальчик, любимый край Лермонтова, написавший немало произведений о нем. Доехать до Владикавказа можно примерно за 12 часов, но нужно следовать дорожным указателям, иначе можно потерять много времени. Во Владикавказе можно остановиться в четырехзвездочном DoubleTree by Hilton с отличным сервисом или выбрать более бюджетный вариант в любом из доступных отелей или апартаментов, хорошо отдохнуть и попробовать осетинский пирог.
Военно-Грузинская дорога сама по себе является исторической достопримечательностью. Такое название появилось в начале XIX века, но этот путь был известен еще раньше и назывался Галгаевской дорогой или Дарьяльским проходом. Обязательно остановитесь в исторической части Грузии Мцхета-Мтианети и осмотрите город Мцхета, узнайте его легенды. Потом уделите внимание монастырю VI века Джвари, он был описан Лермонтовым в поэме «Мцыри». Конечной точкой маршрута станет гостеприимный Тбилиси.
Неочевидный, но многообещающий маршрут из Самары в Тольятти. Главная точка — в Сергиевском районе, где находится легендарное Голубое озеро. Дорога предстоит неблизкая, поэтому стоит заранее простроить маршрут и выбрать отели, в которых можно остановиться.
Чтобы добраться до озера, необходимо проехать около 120 км по шоссе М5 до деревни Старое Якушкино, далее — еще 2,5 км по реке Шунгут. По дороге к озеру не пропустите Высокую гору, или гору Сюль-Ту. Несмотря на название, эта гора небольшого размера, но она примечательна отсутствием какой-либо растительности, кроме травы.
Уникальное природное Голубое озеро получило название «Мертвое», потому что в нем практически полностью отсутствует флора. Рядом, кстати, находится озеро с пресной водой — Черное озеро, где флора и фауна ничем не отличается от обычного пресного водоема. Все это послужило основой для разного рода мифов и легенд: чтобы быть здоровым, местные советуют сначала искупаться в «мертвой» воде, а потом в «живой», тогда все болезни исчезнут. Целебные свойства вечно прохладной воды Голубого озера не доказаны, но оно все равно привлекает как туристов, так и дайверов — дно озера напоминает океанскую бездну и интересно для изучения.
После можно отправиться в Тольятти. Нужно несколько часов проехать по той же трассе М5. В этом городе тоже есть, на что посмотреть: это и дендропарк, и музей «АвтоВАЗа», и Итальянский пляж.