Названы 5 лучших городов России для гастрономических путешествий

Российским туристам назвали пять городов с лучшей кухней для гастрономических путешествий. Список мест приводится в пресс-релизе национального сервиса по бронированию отелей Bronevik.com, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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В первую очередь путешественникам посоветовали отправиться в Казань. Помимо эчпочмаков, губадии и кыстыбыя, там можно попробовать блюда из вяленого гуся, татарский хамон и чак-чак.

За качественным вином и оригинальными десертами стоит поехать в Абрау-Дюрсо. Как уточнили эксперты, здесь в меню ресторанов предлагают необычные десерты: печенье с вяленой вишней, слоеные улитки, сочники и шоколад ручной работы.

Еще одним направлением гастрономического туризма стал Новосибирск, знаменитый разнообразной уличной едой. По словам местных жителей, все гости города обязаны попробовать пельмени, которые в Новосибирске готовят по уникальным рецептам.

Кроме того, россиянам предложили посетить Краснодарский край, где у туристов угощают разным локальными блюдами, которых нет в других регионах России. В частности, речь идет о рыбах и морепродуктах.

В заключении специалисты порекомендовали съездить в Якутию, где можно попробовать разные виды дичи: конину, говядину и оленину.