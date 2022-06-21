Еще больше пляжей Приморья признаны безопасными для отдыха

В Приморском крае продолжается приемка мест отдыха у воды к купальному сезону, сообщает PRIMPRESS. 17 пляжей на сегодняшний день официально готовы принять отдыхающих.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Проверка была проведена специальной комиссией в составе представителей Роспотребнадзора, МЧС, полиции и муниципальной администрации.

Таким образом, требованиям безопасности на данный момент отвечают следующие места отдыха

Амурский залив:

– пляж санатория «Приморье»;

– место массового отдыха «Чайка»;

Хасанский округ:

– бухта Баклан, поселок Славянка;

– бухта Троицы, пляж «Центральный»;

– бухта Троицы, село Андреевка, (ООО «АЙ-СИ»);

– бухта Рисовая, село Андреевка;

Лазовский округ:

– бухта Соколовская, поселок Преображение (ООО «Поющие пески»);

Находкинский городской округ:

– бухта Рифовая, поселок Ливадия;

– бухта Рифовая, озеро Ливадийское;

– бухта Рифовая, пляж детского лагеря «Радуга»;

– бухта 2-я Прибойная, поселок Ливадия, Авангард;

– бухта Отрада;

– пляж «Южный риф», поселок Ливадия;

Уссурийский залив:

– бухта Муравьиная, пляж детского лагеря «Морской берег»;

– бухта Емар (ВДЦ «Океан»);

Пролив Босфор Восточный:

– мыс Токаревская кошка (ООО «Прибой»);

а также место отдыха Горные Ключи.