Еще больше пляжей Приморья признаны безопасными для отдыха

В Приморском крае продолжается приемка мест отдыха у воды к купальному сезону, сообщает PRIMPRESS. 17 пляжей на сегодняшний день официально готовы принять отдыхающих.
Проверка была проведена специальной комиссией в составе представителей Роспотребнадзора, МЧС, полиции и муниципальной администрации.
Таким образом, требованиям безопасности на данный момент отвечают следующие места отдыха
Амурский залив:
– пляж санатория «Приморье»;
– место массового отдыха «Чайка»;
Хасанский округ:
– бухта Баклан, поселок Славянка;
– бухта Троицы, пляж «Центральный»;
– бухта Троицы, село Андреевка, (ООО «АЙ-СИ»);
– бухта Рисовая, село Андреевка;
Лазовский округ:
– бухта Соколовская, поселок Преображение (ООО «Поющие пески»);
Находкинский городской округ:
– бухта Рифовая, поселок Ливадия;
– бухта Рифовая, озеро Ливадийское;
– бухта Рифовая, пляж детского лагеря «Радуга»;
– бухта 2-я Прибойная, поселок Ливадия, Авангард;
– бухта Отрада;
– пляж «Южный риф», поселок Ливадия;
Уссурийский залив:
– бухта Муравьиная, пляж детского лагеря «Морской берег»;
– бухта Емар (ВДЦ «Океан»);
Пролив Босфор Восточный:
– мыс Токаревская кошка (ООО «Прибой»);
а также место отдыха Горные Ключи.
Напомним, что в Приморье в этом году планируется открыть 54 места для отдыха у воды.