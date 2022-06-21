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2 часа назад

Топ недорогих отелей в Крыму на первой линии моря

РИА "ФедералПресс"

В Крыму снизились цены на аренду жилья в летний сезон, однако отдохнуть недорого у туристов скоро не получится. Об этом сообщают туроператоры России (АТОР). Эксперты узнали, в каких отелях дешевле всего отдыхать.

Топ недорогих отелей в Крыму на первой линии моря
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Уровень цен в отелях полуострове неделю назад был в среднем ниже на 10-12 %, чем в том же периоде 2021 года. Мы видим, что спрос явственно растет, а за ним и цены: сейчас «отставание» в ценах уже минус 5-6 %»,

– сообщает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, в июле туристов ждет повышение цен. Туроператоры составили список недорогих отелей в Крыму: от 2500 рублей в сутки на человека. В эту сумму включено питание, проживание, лежак на пляже, который находится 500 метрах от отеля. За эти деньги в отеле «Ателика Карасан» туристы также смогут пить кофе, приготовленный в номере на кофемашине. Сообщается, что отель работает по системе «все включено». Подросткам до 16 лет можно жить бесплатно на дополнительном месте. 10 ночей с заездом 29.06 обойдутся в 50000 рублей на двоих.

Курортный комплекс «Санвиль Золотой пляж» находится в 7 км от Феодосии. Море – в 20 метрах от отеля. Питание трехразовое (шведский стол). 10 ночей с заездом 29.06 обойдутся в 52000 рублей для двоих взрослых, для подростков размещение бесплатно на дополнительном месте.

В топ недорогих отелей Крыма на первой линии моря вошел «Ателика Горизонт Алушта». За 10 ночей на двоих взрослых нужно будет заплатить 57000 рублей. В эту сумму уже все включено, начиная от лежака с зонтиком на собственном пляже, заканчивая бассейном. Те, кому меньше 16 лет, могут также жить бесплатно при размещении на дополнительной койке.

Отдых в России,Сергей Ромашкин,
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